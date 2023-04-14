DAEŞ operasyonunda gözaltılar var! Karar verildi
Tekirdağ’da Jandarma Terörle Mücadele (TEM) Şube tarafından düzenlenen DAEŞ operasyonunda Suriye'de DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen 1'i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde operasyon için düğmeye basıldı. 2013-2018 yılları arasında Suriye'de DAEŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri öne sürülen şahıslara yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 1'i sorumlu düzeyde toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen A.A.S., A.A., M.D. ve H.R. tutuklandı; M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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