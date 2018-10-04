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Dadaşların taekwondo gururu

2018 yılında taekwondo da zaferlere imza atan sporcuları kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, şampiyonları ödüllendirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:13
Dadaşların taekwondo gururu

Türkiye Taekwondo Federasyonu ile Spor Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyonalarda başarı elde eden taekwondocular Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’i ziyaret etti. Spor Şube Müdürü Güngör Şenses’in de hazır bulunduğu ziyarette, Taekwondo İl Temsilcisi Süleyman Baykal, antrenörler Arif Budak, Zafer Kavcı, Kemal Yıldıran ve Rahmi Ak’ı tebrik eden Taşkesenligil, şampiyon taekwondocuları kutladı.

2018 yılı içerisinde Türkiye şampiyonaları ile Analig ve okullararası Türkiye şampiyonalarında dereceye giren sporcular ile gurur duyduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, taekwondoda gelen madalya ve dereceler ile gururlandıklarını ifade etti.

2018 yılı içerisinde büyükler kategorisinde M. Mustafa Bağlar 63 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken Onur Tavşan da Erzurum’a 68 kiloda bronz madalya kazandıran sporcu oldu.

Gençler kategorisinde Şevki Ağırman 45 kiloda Okullar arası Türkiye Şampiyonasında ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Analig Türkiye finallerinde 49 kiloda Seyfettin Buğra Aksu Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya elde etti.

Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda Ayşenur Çelik 55 kiloda Türkiye şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu Turkish Open’da üçüncülük elde etti. Çelik, Okullar arası Türkiye şampiyonluğu ile de başarısını taçlandırdı. Yıldızlarda Ahmet Vefa Bumin 65 kiloda Türkiye şampiyonu olarak birincilik kürsüsüne çıkarken, Alparslan Erdik 45 kiloda Türkiye ikincisi oldu.

2018 yılında Erzurum Taekwondosu adına gurur verici bir gelişmeye de dört sporcu imza attı. Milli Takım seçmelerini kazanan sporculardan 45 kiloda Alparslan Erdik, +65 kiloda M. Buğra Göker, 55 kiloda Ayşenur Çelik ve 65 kiloda A. Vefa Bumin Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Milli sporcular 29 Kasım 2 Aralık 2018 tarihleri arasında İspanya’da Türkiye adına tatamiye çıkacaklar. Erzurumlu taekwondocuların elde ettikleri madalyaların ilimiz adına önemli olduğunu belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, başarılı sporculardan eğitimlerini de aksatmadan yapmalarını ve derslerinde de başarılı olmalarını istedi.

Taşkesenligil, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünde dediği gibi, biz sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını istiyoruz. Taekwondo da birbirinden değerli efendi ve ahlaklı sporcuların olması bizi gururlandırıyor. Tabi bu tabloda antrenörlerimizin de çabası ve gayretleri takdire şayan. Bu sporcularımızın başarıya ulaşmasında en büyük rolü oynayan antrenörlerimizi de tebrik ediyorum. İl temsilcimiz Süleyman Baykal’a da hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Oldukça neşeli bir ortamda geçen ziyarette, şampiyon taekwondocuları kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Taşkesenligil, milli sporcuları ödüllendirdi.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:13
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