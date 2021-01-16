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Otomotiv Dacia’da dönüşümün öncüsü: Bigster Concept
Otomotiv

Dacia’da dönüşümün öncüsü: Bigster Concept

Renault Grubu’nun Renaulution stratejisi kapsamında Dacia da, 5 yıllık planını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 21:00:00 -
Dacia’da dönüşümün öncüsü: Bigster Concept

Dacia-Lada iş biriminin oluşturulmasıyla verimliliğini ve rekabetçiliğini artıran marka, ürün tarafında da sınıf atlayacak. Bigster Consept’in tanıtımı Dacia’ya C segmentinde yeni ufuklar açıyor. Geçtiğimiz 15 yıl boyunca Dacia, her zaman modern, sade ve çekici araçları kullanıcılarıyla buluşturdu. Dacia, Renault Grubu ve Renault Nissan Mitsubishi İttifak’ının bilgi birikiminden ve en iyi teknik çözümlerinden faydalanarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

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