Dacia, 3 modelini tamamen yeniledi

Dacia’dan yapılan açıklamaya göre, yepyeni tasarım ve ekipmanlarla gelen modeller, tüketici ihtiyaçlarıyla erişilebilir fiyatı bünyesinde birleştiriyor. ECO-G motor ile daha yüksek verimlilik ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra yeni benzinli motorlar sunan ikonik modeller, CVT güç aktarım sistemine sahip otomatik şanzımanı da içeriyor. Belirgin hatlarıyla yeni Sandero, yeni Sandero Stepway ve yeni Logan güçlü karakterleri ve görünümleri ile öne çıkıyor. Artırılmış ferahlık hissi ve çok yönlülüğü ile yeniden tasarlanan modeller, daha eğimli ön cam ve alçak tavan çizgisi sayesinde daha akıcı bir görünüm kazandı. Her 3 modelin de yerden yüksekliği artarken, kendini hemen fark ettiren yeni Sandero Stepway, logolu tavan rayları ve SUV tasarım kodu ile her zamankinden daha güçlü