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Kadın - Aile D Vitamini içeren besinler nelerdir? D vitamini eksikliği belirtileri
Kadın - Aile

D Vitamini içeren besinler nelerdir? D vitamini eksikliği belirtileri

D vitamini kalsiyum ve fosfor emilimini düzenler.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 09:39:00 - 2021-12-04 09:50:43
D Vitamini içeren besinler nelerdir? D vitamini eksikliği belirtileri

Yeterli miktarda D vitamini almak; bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser ve kalp hastalıkları, kemikleri, diyabet ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı korur.

D Vitamini içeren besinler

  • Alabalık
  • Somon
  • Ton balığı
  • Uskumru
  • Sığır karaciğeri
  • Peynir
  • Yumurta
  • Somon

D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

  • Sürekli ısınamama ve üşüme problemi.
  • Kilo verirken yavaş kilo verme veya kilo verememe.
  • Genel yorgunluk ve halsizlik hali.
  • Tüm vücudunda veya belirli bölgelerdeki kemiklerde ağrı
  • Denge problemi ve kuvvet kaybı
  • Sık sık beliren baş ağrısı
  • Sürekli değişen ruh hali.

D vitamini faydaları

  • Hastalıklara karşı korur
  • Depresyonu azaltır
  • Kilo vermeye yardımcıdır
  • Kemik sağlığını korur
  • Solunum enfeksiyonlarını azaltır
  • Diyabet riskini azaltır
  • Sağlıklı hamilelik için gereklidir
  • Kanseri önlemede etkilidir

Hipovitaminoz D kullanımı nedir?

Uzmanlar uyarıyor:  Gereksiz D vitamini kullanımı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına vitaminlerin, özellikle D vitamini ile gıda takviyelerinin kontrolsüzce kullanılmaya başlandığını belirten Uzm. Dr. Betül Mercan, "Özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan aşırı ve gereksiz D vitamin kullanımı sonucu gelişen hipervitaminoz D, olumsuz sonuçlar doğurabilir’’ dedi.

 

 

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