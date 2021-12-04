D Vitamini içeren besinler nelerdir? D vitamini eksikliği belirtileri
D vitamini kalsiyum ve fosfor emilimini düzenler.
Yeterli miktarda D vitamini almak; bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser ve kalp hastalıkları, kemikleri, diyabet ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı korur.
D Vitamini içeren besinler
- Alabalık
- Somon
- Ton balığı
- Uskumru
- Sığır karaciğeri
- Peynir
- Yumurta
- Somon
D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?
- Sürekli ısınamama ve üşüme problemi.
- Kilo verirken yavaş kilo verme veya kilo verememe.
- Genel yorgunluk ve halsizlik hali.
- Tüm vücudunda veya belirli bölgelerdeki kemiklerde ağrı
- Denge problemi ve kuvvet kaybı
- Sık sık beliren baş ağrısı
- Sürekli değişen ruh hali.
D vitamini faydaları
- Hastalıklara karşı korur
- Depresyonu azaltır
- Kilo vermeye yardımcıdır
- Kemik sağlığını korur
- Solunum enfeksiyonlarını azaltır
- Diyabet riskini azaltır
- Sağlıklı hamilelik için gereklidir
- Kanseri önlemede etkilidir
Hipovitaminoz D kullanımı nedir?
Uzmanlar uyarıyor: Gereksiz D vitamini kullanımı olumsuz sonuçlara neden olabilir. Salgın sürecinde bağışıklığı güçlü tutmak adına vitaminlerin, özellikle D vitamini ile gıda takviyelerinin kontrolsüzce kullanılmaya başlandığını belirten Uzm. Dr. Betül Mercan, "Özellikle son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan aşırı ve gereksiz D vitamin kullanımı sonucu gelişen hipervitaminoz D, olumsuz sonuçlar doğurabilir’’ dedi.