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Kadın - Aile D Vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini için ideal, nelerde yok ki! Tükettiğinizde ilaç kadar şifa oluyor
Kadın - Aile

D Vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini için ideal, nelerde yok ki! Tükettiğinizde ilaç kadar şifa oluyor

Yeniakit Publisher
2023-08-18 12:26:00 - 2023-08-18 12:34:49
D Vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini için ideal, nelerde yok ki! Tükettiğinizde ilaç kadar şifa oluyor

D vitamini vücut sağlığı için oldukça önem arz eder. D vitamini tüketilen besinlerden kalsiyum alınmasını sağlar bu sayede kemik gelişimi hızlanır özellikle çocuklarda ve gençlerde D vitamini eksikliği bir çok probleme yol açabilir. Tüketilen besinlerin içerisinde yer alan vitaminlerin vücut açısından oldukça büyük bir öneme sahip olduklarını hatırlatalım! Sağlıklı ve dengeli beslenerek ihtiyaç duyduğumuz neredeyse tüm vitamin ve mineralleri almamız mümkün olsa da bazı durumlarda takviye almak çok ama çok önemli. D vitamini için mutlaka tüketmeniz gereken besinler D vitamini etkisini iki katına çıkarıyor! Peki D Vitamini hangi gıdalardan alınır?

D vitamini Nerelerde Bulunur?

Saat 3’ten sonra alınan güneş ışığı en kaliteli D vitaminidir.

  • Balık
  • Süt
  • Yumurta
  • Mantar
  • Karides
  • Peynir
  • İstiridye
  • Gevrekler

Güneşten D vitamini elde etmek isteyenlerdenseniz en az 15 dakika kadar güneş ışınlarına maruz kalmanız gereklidir. Bu süreç boyunca güneş kremi kullanmamanız gereklidir.

D vitamini sağlık için önemli olan bir vitamin çeşididir. Özellikle kemik sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Vücutta kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri barındırır.

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D Vitaminin Engel Olduğu Hastalıklar

-Kanser
-Hipertansiyon
-Osteoporoz
-Bağışıklık sistemi hastalıkları
-Kemik erimesi
-Yaşa Göre Günlük Gereken D Vitamini Miktarı
-0,7 ay için; 10 mikrogram
-7,12 ay için; 5 mikrogram
-1,3 yaş için; 15 mikrogram
-4,8 yaş için; 15 mikrogram
-9,70 yaş için; 15 mikrogram
-70 yaş ve üstü için; 20 mikrogramdır.
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Fazla D vitamininin zarar vermesi oldukça düşük bir ihtimal olmasına karşın en üst sınır 25 mikrogramdır. Bu miktarın üzerinde D vitamini alırsanız kalp ve ciğer gibi hayati organlarınızda kalsiyum birikmesi olabilir. Zihin karışıklığı da fazla D vitamini sonucunda meydana gelir. Bunların yanı sıra; kabızlık, kusma, mide bulantısı, iştah kaybı gibi sonuçlar da olası etkiler arasındadır.

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