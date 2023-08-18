D Vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini için ideal, nelerde yok ki! Tükettiğinizde ilaç kadar şifa oluyor

D vitamini Nerelerde Bulunur?

Saat 3’ten sonra alınan güneş ışığı en kaliteli D vitaminidir.

Balık

Süt

Yumurta

Mantar

Karides

Peynir

İstiridye

Gevrekler

Güneşten D vitamini elde etmek isteyenlerdenseniz en az 15 dakika kadar güneş ışınlarına maruz kalmanız gereklidir. Bu süreç boyunca güneş kremi kullanmamanız gereklidir.

D vitamini sağlık için önemli olan bir vitamin çeşididir. Özellikle kemik sağlığı için büyük önem taşımaktadır. Vücutta kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri barındırır.

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D Vitaminin Engel Olduğu Hastalıklar

-Kanser

-Hipertansiyon

-Osteoporoz

-Bağışıklık sistemi hastalıkları

-Kemik erimesi

-Yaşa Göre Günlük Gereken D Vitamini Miktarı

-0,7 ay için; 10 mikrogram

-7,12 ay için; 5 mikrogram

-1,3 yaş için; 15 mikrogram

-4,8 yaş için; 15 mikrogram

-9,70 yaş için; 15 mikrogram

-70 yaş ve üstü için; 20 mikrogramdır.

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Fazla D vitamininin zarar vermesi oldukça düşük bir ihtimal olmasına karşın en üst sınır 25 mikrogramdır. Bu miktarın üzerinde D vitamini alırsanız kalp ve ciğer gibi hayati organlarınızda kalsiyum birikmesi olabilir. Zihin karışıklığı da fazla D vitamini sonucunda meydana gelir. Bunların yanı sıra; kabızlık, kusma, mide bulantısı, iştah kaybı gibi sonuçlar da olası etkiler arasındadır.

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