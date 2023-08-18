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Kelliğe derman olan tek yiyecek tomatillo! Herkes çılgınlar gibi siparişi verdi, siz de satın alın! Muhteşem deneyin

2023-08-18 00:53:41
Kelliğe derman olan tek yiyecek tomatillo! Herkes çılgınlar gibi siparişi verdi, siz de satın alın! Muhteşem deneyin

Tomatillo başka bir deyişle yeşil domates az bilinse de yararları saymakla bitmiyor. Meksika mutfağının bırakılmaz lezzetlerinden biri olan yeşil tomatillonun sindirimi tertip etmeden, kelliğe derman olmasına kadar bir hayli alanda en tesirli yiyecek olarak harcanıyor. Bu besin saç dökülmesine son veriyor. Peki sıhhatimiz açısından en faydalı yiyeceklerden biri olan yeşil tomatillonun yararları nelerdir? İşte kelliğe derman olan bu besinin yararları…

#1
Foto - Kelliğe derman olan tek yiyecek tomatillo! Herkes çılgınlar gibi siparişi verdi, siz de satın alın! Muhteşem deneyin

TOMATİLLO! Avrupalılar arasında domates bu sebzeden daha çok alkış toplamış ve İtalya’ya getirildiğinde Akdeniz abuhavasında iyi yetişmiş. Fakat dünya mutfaklarında dağılmaya başlayınca büyük Meksika aileleri Tomatillo’yu ziyafet sofraları yanı sıra bir hayli lokantada kullanılmaya başlamış. Hafif ekşi tadıyla Meksika soslarının bırakılmaz malzemelerinden bir olan tomatillo lezzetini barizleştirmek için pişmiş olarak harcanabildiği gibi ham olarak da kullanılabiliyor.

#2
Foto - Kelliğe derman olan tek yiyecek tomatillo! Herkes çılgınlar gibi siparişi verdi, siz de satın alın! Muhteşem deneyin

YARARLARI! Kahverengimsi kabuğun altındaki meyvesi yeşil ve sertken kullanılması seçim ediliyor. Buzdolabında iki hafta kadar saklanabiliyor. Kabukları ayırıp hava almayan plastik bir poşete saklanması gerekiyor. Bir Hayli hastalığa yararlı olduğu belirtiliyor. İşte yeşil domates tomatillonun bilinmez yararları:

#3
Foto - Kelliğe derman olan tek yiyecek tomatillo! Herkes çılgınlar gibi siparişi verdi, siz de satın alın! Muhteşem deneyin

SİNDİRİMİ DÜZENLER! Sebzelerin çoğunda olduğu gibi, tomatillo yüksek seviyede diyetetik lif sağlar. Bu sindirim sisteminin işlevlerini dayanaklar ve bedenin yağları çok daha iyi emmesine takviyeci olur.

#4
Foto - Kelliğe derman olan tek yiyecek tomatillo! Herkes çılgınlar gibi siparişi verdi, siz de satın alın! Muhteşem deneyin

KANSERİ ÖNLER! Böylece, bağırsak sistemini iyileştirir ve kabızlığı, gazı ve abdominal distansiyonu ortadan kaldırır. Tomatillo, bilimadamlarının antibakteriyel ve anti-karsinojenik işlevlerini kavramak için çalıştığı ixocarpalacton A gibi fitokimyasal antioksidanlar kapsar. Antioksidanlar, hür radikallerin tesirleriyle savaşırlar.

#5
Foto - Kelliğe derman olan tek yiyecek tomatillo! Herkes çılgınlar gibi siparişi verdi, siz de satın alın! Muhteşem deneyin

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR! Tomatillo bağışıklık sistemini uyarmaya takviyeci olan yüksek ölçüde C vitamini taşır. Bedendeki yabancı maddeleri arınmak ve patojenleri gözetmek için esas korunma sağlayan eritrosit yapımını hızlandırır. KABUKLARINI SAKIN ATMAYIN! Tomatillonun kabuğu, çağlar süresince çaylar ve eşi tıbbi ilaçlar için kullanılmıştır. Ve yararları arasında; kepeği ortadan kaldırmak, kelleşmeyle savaşmak, kulak sızılarını eksiltmek bulunmaktadır.

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