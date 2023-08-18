Kelliğe derman olan tek yiyecek tomatillo! Herkes çılgınlar gibi siparişi verdi, siz de satın alın! Muhteşem deneyin

Tomatillo başka bir deyişle yeşil domates az bilinse de yararları saymakla bitmiyor. Meksika mutfağının bırakılmaz lezzetlerinden biri olan yeşil tomatillonun sindirimi tertip etmeden, kelliğe derman olmasına kadar bir hayli alanda en tesirli yiyecek olarak harcanıyor. Bu besin saç dökülmesine son veriyor. Peki sıhhatimiz açısından en faydalı yiyeceklerden biri olan yeşil tomatillonun yararları nelerdir? İşte kelliğe derman olan bu besinin yararları…