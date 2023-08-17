Diz ağrılarından kurtulamıyorsanız derdinizin devası hint yağ: Duyan stok yapıyor! En ufak bilinen en güçlü yağı
Tekrar tekrar doktora gidip, hala diz ağrılarından kurtulamamaktan şikayetçisiniz değil mi? Kullandıklarınız belli bir süre sonra fayda etmemeye başlar ve ağrılarınız geri gelir. Çünkü zamanla vücudunuz ilaçlara karşı direnç geliştirir ve sürekli daha fazla kullanmanız gerekir ancak, fazla ilaç, fazla yan etki demektir. Bu sebeple de doktorlar belli bir dozun üzerine çıkmazlar. Hint yağı her derde deva olmasıyla bilinmektedir. Bundan dolayı da çoğu insan hint yağı kullanmaktadır. Hint yağı faydaları nelerdir? Hint Yağı Hangi Hastalıklara Faydası Vardır?
Eğer sizin de ne yaparsanız yapın geçmeyen ağrılarınız hayatınızı zorlaştırıyorsa, size bir alternatifimiz var. Ağrıyan bölgeye hint yağı uygulayarak ağrılarınızdan zaman içerisinde tamamen kurtulabilirsiniz. Daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız okumaya devam edin.
Hint yağı eklemlerin üzerine direkt olarak uygulanır. Sadece eklem değil, kas ve doku kaynaklı ağrılarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece yağı ısıtmanız ve bölgeye uygulamanız gerekiyor. Daha kapsamlı bir etki istiyorsanız bunun içinde hazırlayabileceğiniz bir tarifimiz var.
Neye ihtiyacınız var?
Hint yağı
Sıcak su
Streç film
Dizinizi kaplayacak büyüklükte pamuk veya yün bir bez.
Hazırlanış
Bezi sıcak suda bekletin ve ardından üzerine biraz hintyağı damlatın. Bezi sonrasında dizinize güzelce sarın ve streç filmle sabitleyin. 6 – 7 saat kadar bekletin ve ardından güzelce durulayın.
Bu yöntem sayesinde bezi sardığınız bölgedeki tüm ağrılarınız zaman içerisinde kaybolacaktır. Ayrıca vücudunuzdaki zararlı bakterilerde temizlenecektir. Dikkatli olmanız gereken tek şey hintyağını açık yaraya uygulamamak.
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