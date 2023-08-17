Diz ağrılarından kurtulamıyorsanız derdinizin devası hint yağ: Duyan stok yapıyor! En ufak bilinen en güçlü yağı

Eğer sizin de ne yaparsanız yapın geçmeyen ağrılarınız hayatınızı zorlaştırıyorsa, size bir alternatifimiz var. Ağrıyan bölgeye hint yağı uygulayarak ağrılarınızdan zaman içerisinde tamamen kurtulabilirsiniz. Daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız okumaya devam edin.

Hint yağı eklemlerin üzerine direkt olarak uygulanır. Sadece eklem değil, kas ve doku kaynaklı ağrılarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sadece yağı ısıtmanız ve bölgeye uygulamanız gerekiyor. Daha kapsamlı bir etki istiyorsanız bunun içinde hazırlayabileceğiniz bir tarifimiz var.

Neye ihtiyacınız var?

Hint yağı

Sıcak su

Streç film

Dizinizi kaplayacak büyüklükte pamuk veya yün bir bez.

Hazırlanış

Bezi sıcak suda bekletin ve ardından üzerine biraz hintyağı damlatın. Bezi sonrasında dizinize güzelce sarın ve streç filmle sabitleyin. 6 – 7 saat kadar bekletin ve ardından güzelce durulayın.

Bu yöntem sayesinde bezi sardığınız bölgedeki tüm ağrılarınız zaman içerisinde kaybolacaktır. Ayrıca vücudunuzdaki zararlı bakterilerde temizlenecektir. Dikkatli olmanız gereken tek şey hintyağını açık yaraya uygulamamak.



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