D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? D vitamini eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekiyor!

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, gelişme çağındaki çocuklarda, D vitamini eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerektiğini söyledi.

D vitamininin vücudun çalışma ve dengesinde çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, “Başlıca görevi kalsiyum başta olmak üzere birçok mineralin dengesini sağlamaktır. Kemiklerin ve dişlerin sağlıklı gelişimini sağladığı gibi uzun vadede diş çürümesinden ve kemik erimesinden koruyarak bu dokuların daha sağlıklı olmasını sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlardan ve kanser hastalığından korunmamızı sağlar. Bu sebeplerle gelişme çağında olan çocuklarda eksikliğinin mutlaka giderilmesi gerekir” dedi.

D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?



“D vitamini eksikliğinde artış”

Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burak Emre Demir, Çocuklarda D vitamini Eksiliği Belirtilerini de şöyle sıraladı; Gerek pandemi ve hava koşulları, gerekse çocukların oyun alışkanlıklarının sokak oyunlarından dijitale dönmesi nedeniyle evlerde daha fazla zaman geçirme sonucu güneşten faydalanamama ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak D vitamini eksikliğinde ciddi bir artış söz konusudur. Çocuklarda D vitamini eksikliği belirtileri; büyüme ve gelişme geriliği, kemik yapısında bozukluk, dişlerde çürüme, davranış bozukluğu, üşüme, yorgunluk, halsizlik, sık enfeksiyon geçirme, cilt yaralarında geç iyileşme, aşırı terleme, yorgunluk ve zayıflık.

D vitamini nelerde bulunur?

D vitamininin nerelerde olduğunu söyleyen Dr. Demir, “D vitamininin ana kaynağı güneş ışınları ile vücutta üretilmesidir. D vitamini bazı besinlerde de yüksek oranda bulunur. D vitamini bakımından zengin gıdalar, yumurta sarısı, bazı mantar türleri, ısırgan otu, patates,brokoli, yeşil soğan ve maydanoz, süt ürünleri, kırmızı et, karaciğer, somon, kılıç, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar, karidesdir. Ancak hiçbir gıda vücut için yeterli D vitaminini içermez. Mutlaka güneş ışınlarından da faydalanmak gerekli. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde 5-15 dakika en azından kol ve bacaklar çıplak olarak güneşlenmek D vitamini sentezi için faydalı olacaktır. Daha uzun süreler cilt hastalıkları ve güneş çarpmasına sebep olabileceğinden dikkatli olunması gereklidir. D vitamini yapılabilmesi için direk güneş ışığı ile temas gerekli olup camdan geçen ışınlar maalesef yeterli etkiyi göstermemektedir. Yeni doğan bebeklere doğumdan itibaren D vitamini takviyesi yapılması ve bunun en az 1 yaş, tercihen 3 yaşa kadar devam edilmesi gereklidir. Hatta birçok bilimsel araştırma ömür boyu kullanılmasını önermektedir” ifadelerini kullandı.

Daha çok güneş ışınlarından alınan, bir miktar da tükettiğimiz besinler ile vücudumuza giren D vitamini; kalsiyum ve fosforun sindirim sistemimiz tarafından daha kolay bir şekilde emilebilmesine olanak tanıyor.

D vitamini nedir? Ne işe yarar?

D vitaminin en temel görevi kemikte ve kan dolaşımında yer alan kalsiyum miktarının ayarlanmasıdır. Eksikliğinde kemiklerde erime, kaslarda güçsüzlük ve kas ağrılarına yol açan D vitamini; vücudumuzun hastalıklara karşı direnç kazanmasını sağlıyor.

Güneş ışığından alınarak, vücudumuz tarafından sentezlenen D vitamini; %90 gibi büyük bir bölümü ultraviyole-B etkisi ile deride sentezlenen D vitamini; kalsiyum ve fosforun yeterli miktarda emilebilmesi adına oldukça önem arz ediyor. Karaciğer, böbrek ve bağırsaklarımızın düzgün bir şekilde çalışabilmesi adına da gerekli olan bu vitaminin eksikliğinde kişide pek çok otoimmün rahatsızlık gözlemleniyor.

D Vitamini faydaları nelerdir?

Özellikle çocuklarda kemiklerin ve iskelet sisteminin sağlıklı gelişiminden sorumlu olan D vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kas ve sinir sistemi sağlığını gözetiyor.

D vitaminin diğer önemli faydaları

-Bağışıklığımızı güçlendiriyor.

-Vücut direncimizi arttıran D vitamini; tiroid, fibromiyalji, romatoid artrit, Chron gibi ciddi otoimmün hastalıklara yakalanmamızı önlüyor.

-Kronik rahatsızlıkların yanı sıra bağışıklığımızı güçlendirdiğinden soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hafif şiddetli hastalıklardan tutun da kanser gibi daha ciddi hastalıklara kadar çoğu hastalığa karşı bizleri koruyor.

-Kilo vermemize olanak tanıyor

-D vitamini eksikliğinde yavaşlayan sindirim sistemi ve metabolizma; günlük aldığımız kalori miktarının enerjiye çevrilme oranını düşürerek, bu kalorinin vücudumuzda yağ olarak depolanmasına yol açıyor.

-D vitaminin eksikliğinin giderilmesi; iştah bastırıcı bir etki göstererek, daha kolay bir şekilde kilo verebilmemizi sağlıyor.

-Tip2 diyabet riskini azaltıyor

-Kandaki glikoz miktarını dengeleyerek, insülin direncinin kırılmasına yardımcı olan vitamin D; diyabetle karşılaşma olasılığımızı düşürüyor.

-Kalp sağlığını koruyor

-Kan basıncını düşürerek, dengeleyen D vitamini; kalp hasarını önlüyor.

-Damarları gevşetici etkisi sayesinde hipertansiyon, kalp yetmezliği, felç, inme gibi sağlık sorunlarına karşı bizleri koruyor.

-sağlığını gözetiyor

-Sedef ve egzama başta olmak üzere pek çok cilt sorununu tedavi edici bir etkisi bulunan bu vitamin; cildi güzelleştirerek, cilt sağlığımızı gözetiyor.

-Daha pürüzsüz, sorunsuz ve çekici bir cilde kavuşabilmemize aracılık ediyor.

-Beyin fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlıyor

-Beyin fonksiyonlarının düzenlenmesinde ve merkezi sinir sisteminin görevini yerine getirmesinde de rol alan vitamin D, beyin hücrelerimizi koruyor.

-Özellikle yaşın ilerlemesine bağlı olara gelişen Parkinson, Alzheimer gibi bilişsel sağlık sorunlarına yakalanmamızın önüne geçiyor.

-Solunum yolu problemlerine iyi geliyor

-Astım, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde yararlanabileceğiniz D vitamini; aynı zamanda hastalığı daha kolayca atlatabilmenizi sağlıyor.

D vitamini hangi besinlerde bulunur?

Bol miktarda D vitamini içeren, besinler;

Kırmızı et

Tavuk

Bazı mantar çeşitleri

Sığır karaciğeri

Somon, uskumru, ton balığı gibi yağlı balık çeşitleri

Karides

Süt, yoğurt ve peynir gibi süt ürünleri

Portakal suyu

Tahıllar

Tatlı patates

Maydanoz

Brokoli

Yumurta sarısı

Yulaf

D vitamininin büyük bir bölümü güneşten alındığından her gün, kış aylarında bile dışarıya çıkmanız yani güneşe maruz kalmanız gerekiyor. Her gün en az 15 dakika güneşe çıkarak; D vitamini eksikliği riski ile karşılaşmaktan korunabilirsiniz.

D vitamini eksikliği:

Daha çok kadınlarda ve çocuklarda görülen D vitamini eksikliğine özellikle yetersiz ve dengesiz beslenme, obezite, vücutta dolaşımın yavaşlamış olması, sindirim problemleri, vitaminlerin vücut tarafından yeterince emilememesi, karaciğer ve böbrek sorunları; D vitamini eksikliğine yol açan diğer önemli etmenler arasında bulunuyor.

D vitamini eksikliği belirtileri:

D vitamini eksikliğinin en önemli belirtileri;