D vitamini açısından en zengin besinler

Kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok önemlidir. Bunun nedeni, kemiğin birincil bileşeni olan kalsiyumun ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilmesidir. Güneşe maruz kalma, çoğu kişi için D vitamini almanın kolay ve güvenilir bir yoludur. Güneş dışında günlük D vitamini ihtiyacını besinler ile sağlamak mümkün. İşte o besinler…

Mantarlar

Mantarlar, güneş sayesinde D vitaminine dönüşebilen bir madde olduğu için D vitamini açısından zengindir. Pişirmeden önce 30 dakika güneşe bırakın. D vitamini seviyeleri artar.

Yumurta

D vitamini, yumurta sarısında bulunur. Ayrıca değeri yüksek proteinler içerir ve C hariç ihtiyacımız olan tüm vitaminleri sağlar.

Süt

D vitamini süt yağında bulunur. Bu nedenle yağsız ve yarım yağlı sütler, yağ çıkarma işlemi sırasında D vitaminini kaybeder. Unutmayın yağsız ve yarım yağlı sütler D vitamini içermez.

Peynirler

Yağlı peynirler iyi miktarda D vitamini içerirler. Ancak, doymuş yağ açısından çok zengin olan tam yağlı peynirleri tüketirken dikkatli olunması önerilir.



Not: D vitamini takviyesi alan kişilerin 6 ayda bir vitamin ve kalsiyum düzeyini kontrol ettirmesi tavsiye edilir.