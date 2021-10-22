D vitamini açısından en zengin besinler
Kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok önemlidir.
Kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok önemlidir. Bunun nedeni, kemiğin birincil bileşeni olan kalsiyumun ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilmesidir. Güneşe maruz kalma, çoğu kişi için D vitamini almanın kolay ve güvenilir bir yoludur. Güneş dışında günlük D vitamini ihtiyacını besinler ile sağlamak mümkün. İşte o besinler…
Mantarlar
Mantarlar, güneş sayesinde D vitaminine dönüşebilen bir madde olduğu için D vitamini açısından zengindir. Pişirmeden önce 30 dakika güneşe bırakın. D vitamini seviyeleri artar.
Yumurta
D vitamini, yumurta sarısında bulunur. Ayrıca değeri yüksek proteinler içerir ve C hariç ihtiyacımız olan tüm vitaminleri sağlar.
Süt
D vitamini süt yağında bulunur. Bu nedenle yağsız ve yarım yağlı sütler, yağ çıkarma işlemi sırasında D vitaminini kaybeder. Unutmayın yağsız ve yarım yağlı sütler D vitamini içermez.
Peynirler
Yağlı peynirler iyi miktarda D vitamini içerirler. Ancak, doymuş yağ açısından çok zengin olan tam yağlı peynirleri tüketirken dikkatli olunması önerilir.
Not: D vitamini takviyesi alan kişilerin 6 ayda bir vitamin ve kalsiyum düzeyini kontrol ettirmesi tavsiye edilir.