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Kadın - Aile D vitamini açısından en zengin besinler
Kadın - Aile

D vitamini açısından en zengin besinler

Kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok önemlidir.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 09:28:00 -
D vitamini açısından en zengin besinler

Kemik sağlığını korumak için D vitaminin varlığı çok önemlidir. Bunun nedeni, kemiğin birincil bileşeni olan kalsiyumun ancak D vitamini varlığında vücut tarafından emilmesidir. Güneşe maruz kalma, çoğu kişi için D vitamini almanın kolay ve güvenilir bir yoludur. Güneş dışında günlük D vitamini ihtiyacını  besinler ile sağlamak mümkün. İşte o besinler…

Mantarlar

Mantarlar, güneş sayesinde D vitaminine dönüşebilen bir madde olduğu için D vitamini açısından zengindir. Pişirmeden önce 30 dakika güneşe bırakın. D vitamini seviyeleri artar.

mantar

Yumurta

D vitamini, yumurta sarısında bulunur.  Ayrıca değeri yüksek proteinler içerir ve C hariç ihtiyacımız olan tüm vitaminleri sağlar.

yumurta

Süt

D vitamini süt yağında bulunur. Bu nedenle yağsız ve yarım yağlı sütler, yağ çıkarma işlemi sırasında D vitaminini kaybeder. Unutmayın yağsız ve yarım yağlı sütler D vitamini içermez.

süt

Peynirler

Yağlı peynirler iyi miktarda D vitamini içerirler. Ancak, doymuş yağ açısından çok zengin olan tam yağlı peynirleri tüketirken dikkatli olunması önerilir.

peynirler


Not: D vitamini takviyesi alan kişilerin 6 ayda bir vitamin ve kalsiyum düzeyini kontrol ettirmesi tavsiye edilir. 

D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir
D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir

Kadın - Aile

D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırabilir

 

 

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