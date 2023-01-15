D tipi mesire yerlerinin kiralama ihaleleri başladı
Mülkiyeti Antalya Alanya Belediyesi’ne ait olan Asmaca Mahallesi Alanya Şehir Ormanı D Tipi Mesire Alanı (Macera Parkı) 5 yıl süreliğine kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarıldı.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale 26/01/2023 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacak. İhaleye girecekler Geçici Teminatı ve Cayma Tazminatını yatırıp istenen evrakları 25.01.2022 günü Saat: 16,00’ ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 1.000,00.-TL (KDV dâhil)’dir.
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