CZN Burak, Türkiye'de en çok aboneye sahip YouTube kanalı oldu
CZN olarak bilinen Burak Özdemir, TikTok, Instagram ve Threads'in ardından YouTube'da da en çok aboneye sahip olan kişi oldu.
CZN olarak tanınan Burak Özdemir, sosyal medyadaki rekorlarına bire yenisini daha ekledi.
Yaptığı desteklerle birçok insanın kalbine giren Burak Özdemir, Türkiye'de TikTok, Instagram ve Threads'in ardından YouTube'da da en çok abonenin sahibi oldu.
16,2 milyon aboneye ulaşan CZN Burak'ın YouTube kanalı, birbirinden ilginç videolarla takipçiler tarafından beğeniliyor.
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