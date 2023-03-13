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Aktüel CZN Burak depremden etkilenen çocuklarla buluştu
Aktüel

CZN Burak depremden etkilenen çocuklarla buluştu

CZN Burak olarak bilinen şef Burak Özdemir, İHH koordinesinde Hatay’da depremden etkilenen çocuklarla buluştu. Özdemir ziyaretinde, çocuklara hamburger ikram etti, oyuncak dağıttı ve onlarla birlikte çizgi film izleyerek moral verdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 11:29:00 -

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine destekler ulaştırıldı ve ulaştırılmaya devam ediliyor. Depremden etkilenen illere destek olmak için harekete geçen isimlerden biri de CZN Burak olarak tanınan şef Burak Özdemir. Depremin ilk günlerinden itibaren çeşitli yardım çalışmalarında bulunan Özdemir, son olarak İHH koordinesinde Hatay’da depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi.

Önce hamburger, sonra çizgi film

İstanbul’dan karavanına yüklediği hamburger malzemeleriyle Hatay’a gelen Özdemir, kendi hazırladığı hamburgerleri çocuklara ikram etti. İHH’nın destek verdiği ziyarette oyuncak dağıtımında da bulunan Özdemir, çocuklarla birlikte patlamış mısır eşliğinde çizgi film izledi.

Genç İHH ekipleri pamuk şeker palyaço gösterisi, şişme oyun parkları ile çocukların güzel anlar

Özdemir ve çocuklar ayrıca, Genç İHH tarafından kurulan oyun alanında uçurtma uçurdu. Alanda, Genç İHH tarafından çocuklara pamuk şeker dağıtıldı.     
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