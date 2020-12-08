Cyberpunk 2077 ön yüklemeye açıldı!

Cyberpunk 2077‘yi Steam ve Epic Games Store üzerinden satın aldıysanız şu an indirebilirsiniz ve oyuna çıkış gününde direkt girebilirsiniz. Oyunun indirme boyutu, Steam ve Epic Games üzerinde 57,3 GB ve GoG Galaxy üzerinde ise 59 GB olarak karşımıza çıkıyor.

Oyunu, PlayStation 4 için satın alan oyuncular 8 Aralık‘ta ön yükleyeme yapabiliyor ama tam saati henüz yayınlanmadı. PS4 ön yükleme saati yayınlandığında haberin içinde güncelleyeceğiz. Xbox One ve Xbox One X için oyunu satın alan oyuncular ise ön yüklemeyi yapabiliyorlar.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık, saat 03:00‘da Türkiye‘de çıkış yapacak.