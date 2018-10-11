Cüzzam hastalığı bu belirtiler ile kendini gösteriyor
Cüzzam hastalığı nedir? Cüzzam hastalığı nasıl yayılır? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?11 Ekim 2018 Perşembe 22:23
CÜZZAM HASTALIĞI NEDİR?
Cüzzam hastalığı, Mycobacterium leprae isimli bir bakterinin neden olduğu dünyanın en eski hastalığıdır. Bu bakteri; 1873 yılında Gerhard Armauer Hansen tarafından tanımlanmıştır. Bu yüzden de bakterinin bir diğer adı Hansen basilidir. Cüzzamdan ilk kez M.Ö. 6 bin yıl önceki yazılı kaynaklarda bahsedilmiştir. İnsanları ciddi anlamda çirkinleştirip sakat bırakan bu hastalığın nedeni çağlar boyunca bilinemediği için hastalar toplumdan izole edilmiştir. Hatta cüzzamlılar adeta lanetli olarak kabul edilmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre günümüzde enfekte olmuş toplam 180 bin cüzzam hastası vardır. Hastaların çoğu Asya ve Afrika ülkeleri gibi gelişmemiş ülkelerde yaşamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise her yıl 100-200 arası cüzzam vakasına rastlanır. 1995 yılında sonra her türlü cüzzam çeşidini tedavi eden birçok antibiyotik bulunmaktadır.
CÜZZAM HASTALIĞI NASIL YAYILIR?
Cüzzamın insanlar arasında nasıl yayıldığı tam olarak bilinmemektedir. Bilim insanları hastalığın, cüzzamlı kişinin öksürmesi ya da hapşırması esnasında havaya bıraktığı damlacıklar yoluyla diğer kişiye bulaşabileceğini öne sürmektedir. Hastalığa yakalanmak için tedavi edilmemiş cüzzamlı biriyle uzun süreli, yakın temasta bulunmak gerekir.
Cüzzamlı bir kişiyle el sıkışarak, otobüste yan yana oturarak ya da birlikte yemek yiyerek hastalanmazsınız. Ayrıca hastalık anneden hamilelik sırasında doğmamış çocuğuna geçmez ve cinsel ilişkiyle de yayılmaz.
Genelde bakterilerle temas eden tüm hastalarda bu hastalık görülmeyebilir. Çünkü bazı hastaların bağışıklığı daha güçlü olabilir. Ancak bağışıklıkları yetişkinlerden daha zayıf olduğu için çocuklar, hastalığa daha kolay yakalanır.
Cüzzam bakterisinin kuluçka döneminin çok yavaş olması, hastalık belirtilerinin 5 yıla kadar görülmemesine sebeb olabilir. Hatta hastada 20 yıl boyunca bile belirtiler görülmeyebilir. Bu durum, enfeksiyon kaynağının tespitini zorlaştırır.
BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Cüzzam belirtileri başlangıçta hafiftir ama hızla kötüleşir
Amerika Birleşik Devletleri’nin güneyinde, bazı armadillolar, insanlarda cüzzama yol açan bakterilerle doğal olarak enfekte olurlar ve bunu insanlara bulaştırabilirler. Ancak, risk çok düşüktür ve armadillolarla temas eden çoğu insan cüzzam hastalığına yakalanmaz.
Cüzzam Belirtileri
Ten renginden daha açık renkte olan deri yaraları
Aylar boyunca iyileşmeyen yara ve lezyonlar
Kaslarda güçsüzlük
El, kol, bacak ve ayaklarda uyuşma hissi
Kaşlarda dökülme
Diz ve dirseklerde yara izleri
Kol ve bacak sinirlerinde kalınlaşma
Avuç içi kasların erimeye başlaması
Özellikle ön kol iç yüzeyinde his kaybı
Çocuklarda ve gençlerde sıklıkla tekrarlayan burun kanamaları
Alt göz kapaklarının kapanmaması
Yüzde ödem ve sivilceye benzeyen yaralar
Alında ve kulaklarda beliren morumsu renkli, kabarık ve sert nodüller
CÜZZAM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Cüzzam hastalığı, cilt lezyonlarının sayısı ve sinir tutulumuna göre sınıflandırılır ve burada amaç uygun tedaviye karar vermektir. Bu sınıflandırma sırasında klinik bulgular ve cilt smear sonuçları esas alınır.
Orta seviye cüzzam: Genelde kendi kendine iyileşen bazen de şiddetlenebilen birkaç adet düz lezyonun rastlandığı cüzzam çeşididir.
Borderline tüberküloit cüzzam: Sinir tutulumunun daha az olduğu bu tipte lezyonlar daha küçük ancak daha fazla sayıdadır ve sonradan tüberküloit cüzzama dönüşebilir
Tüberküloit cüzzam: Birkaç düz lezyonla seyreden hastalık, kendiliğinden geçebileceği gibi ilerleyebilir. Sinirlerin etkilendiği bu cüzzamda hastada el, kol ve bacaklarda uyuşma görülür. Hasta, cüzzama karşı bağışıklıdır, derideki lezyonlar sınırlıdır ve hastalığın başkasına yayılma riski düşüktür.
Orta sınırda cüzzam: Bu tip cüzzamda şişmiş lenf bezlerine, deride kırmızımsı plaklara rastlanabilir. Hastalık gerileyebileceği gibi ısrarcı da olabilir. Hastada orta derecede uyuşma hissi yaşanabilir.
Cüzzam insan bedeninde geri dönülmez hasarlar bırakır
Borderline lepromatöz cüzzam: Düz lezyonların seyrettiği bu cüzzamda deride kabarık şişlikler, modül oluşumu ve plaklar baskındır. Hastalık, ilerleyebilir ya da gerileyebilir. Aynı zamanda lezyonlarda uyuşma hissedilir.
Lepromatöz cüzzam: Cüzzamın en ağır çeşididir. Hastada saç kaybı, sinir tutulumu, vücutta şekil bozukluğu, uzuvlarda zayıflık ile belirgindir. Bu tip, hiçbir şekilde gerilemez ve oldukça bulaşıcıdır. Bu hastalık, deri ve sinirlerin yanında organları bile etkileyebilir çünkü hastanın cüzzama bağışıklığı düşüktür.
CÜZZAM HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Tedaviye başlamadan önce doktorunuz deri lezyonu biyopsisi, burun mukozasından kazıntı ya da deri testi yapabilir. Ancak bu testler, iki temel cüzzam tipini birbirinden ayırmak için kullanılır. Yani hastalık teşhisinde belirleyici değildir. Testlerin ardından doktorunuz, hastalığı tedavi etmek amacıyla genelde bakterileri öldüren birkaç antibiyotik reçete eder.
Ancak cüzzam tedavisinden istenilen sonucun alınabilmesi için hastalığın teşhisinde geç kalınmamış olması oldukça önemlidir.
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