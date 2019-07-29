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CÜSK, kadrosuna 14 futbolcu kattı

Yeni sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü (CÜSK) 14 futbolcuyu kadrosuna katarken, iç transferde de 3 futbolcuyla yeniden anlaşma sağladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
CÜSK, kadrosuna 14 futbolcu kattı

Yeni sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü (CÜSK) 14 futbolcuyu kadrosuna katarken, iç transferde de 3 futbolcuyla yeniden anlaşma sağladı.


BAL’da şampiyonluk mücadelesi vermek için yola çıkan CÜSK, yeni yönetimi belirledikten sonra teknik direktörlüğe Ahad Kömürlüoğlu’nu getirdi. Yeni yönetimin ve teknik kadronun belirlenmesinin ardından transferde atağa geçen CÜSK kadrosuna 14 futbolcu kattı.


Yapılan görüşmeler sonucu Şarkışla Belediyespor’dan Cüneyt Kasap, Metin Çörten, Abdulkadir Aytak,Hüseyin Ateş, Muhammed Yıldırım, Muhammet Büyükçamsarı ile Cizrespor’dan Nevzat Çizmeci, Sivasspor A2 takımından Tolga Kaya, Bağcılarspor’dan Hasan Ekici, Trabzon Haçkaspor’dan Emre Uyanık, Sivas Belediyespor’dan Fatih Kama, Darendespor’dan Oğuzhan Çetin, Demirspor’dan Kaan Karabalçık ve Abdulvahabigazispor’dan Eyüp Şahiner’i renklerine kattı.


Ayrıca, iç transferde Yavuz Çolak, Yasin Taş ve Burak Yerlikaya ile yeniden anlaşma sağlandı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:41
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