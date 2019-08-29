0553 313 94 23

CÜSK, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü (CÜSK) 8 futbolcuyu renklerine bağladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
CÜSK, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Cumhuriyet Üniversitesi Spor Kulübü (CÜSK) 8 futbolcuyu renklerine bağladı.


Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermek için yola çıkan CÜSK, yeni yönetimi belirledikten sonra teknik direktörlüğe Ahad Kömürlüoğlu’nu getirmişti. Yeni yönetimin ve teknik kadronun belirlenmesinin ardından transferde atağa geçen CÜSK kadrosuna 8 futbolcu daha kattı.


Yapılan görüşmeler sonucu Dersimspor’dan Ömer Faruk Çelimli, Didim Belediyespor’dan Muhammed Çağlar, Şarkışla Belediyespor’dan Mesut Hançer, Turhal Spor’dan Ömer Faruk Gürcüoğlu, Bitlis Özgüzeldere Spor’dan Muhammed Aycan ve Demirspor’dan Muharrem Akkuş CÜSK kadrosuna katıldı. Ayrıca, iç transferde Şarkışla Belediyespor’dan M. Yavuz Çolak ve Yasin Yılmaz ile yeniden anlaşma sağlandı.



Kulüpten açıklama yapıldı


Yapılan transferlerle ilgili kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


“Yeni transferlerimizle daha da güçlü oluyoruz. Teknik heyetimizin raporu doğrultusunda hedeflenen bütün futbolcularla anlaşılarak alternatifli bir kadro oluşturulmuştur. Daha önce açıkladığımız transferlere ek olarak 8 oyuncu ile daha anlaşmış bulunmaktayız. Yeni transferlerimize ailemize hoş geldiniz diyor, takımımıza güç katacaklarına inanıyor ve başarılar diliyoruz.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağlık Bakanlığı alımları kura çekilişi ne zaman yapılacak?
    1. Sağlık Bakanlığı alımları kura..
    2. 7'den 70'e İngilizce kursuna gidiyorlar
    3. Kepez’in 5. Uluslararası Folklor..
    4. Teminatı bile lüks araç fiyatında
    5. ABD'de ırkçılık! Kadın sunucu canlı..
    6. Superbox ile fiber hızında ev..
    7. Türkiye'yi temmuz ayında bir önceki..
    8. 2019 FIBA Dünya Kupası'nın salonları
    9. Babasını öldürmekten yargılanan kadına..
    10. Genç çiftin hayalini kurduğu evi..
    11. FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar (4)
    12. Anadolu Isuzu, Fransa’da rakiplerini..
    13. Altunkaya, 30 Ağustos Zafer Bayramını..
    14. FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar (3)
    15. TCMB'den repo ihalesi
    16. SELDER eski başkanlarını unutmadı
    17. FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar (2)
    18. Didim’de sokak hayvanlarının bir..
    19. Başkan Erdoğan'dan THK'ya sert tepki:..
    20. FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar (1)
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı