Çürük zihniyet yaptı yine yapacağını! Atatürkçü Düşünce Derneği, Efendi Hazretleri'nin cenaze namazını 'laikliğe aykırı' diye...

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilen İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Efendi Hazretleri'nin cenaze törenini “Devlet görevlilerinin anayasayı ihlal ettiğine tanık olduk” diyerek yargıya taşıyor.

ADD, törende anayasanın laiklik ilkesinin açıkça çiğnendiğini belirttikleri açıklamada, “Laiklik ilkesinin ‘Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağına’ namusu ve şerefi üzerine ant içmiş cumhurbaşkanı, bazı parti genel başkanları, bakanlar, iktidar ve muhalefet milletvekilleri ile Diyanet İşleri Başkanı ve devlet memurları tarafından alenen yok sayıldığını üzüntü ile gördük” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“O cenaze töreninde, devrim yasası ile yasaklanmış Nakşibendi tarikatının kolu İsmailağa cemaati adlı gerici yapılanmanın ölen şeyhi yerine yenisinin atanmasına sessiz kalarak zımnen onaylayan devlet görevlilerinin anayasamızı ihlal ettiklerine tanık olduk."

Açıklamada, “ADD, laik cumhuriyet ve hukuk devleti karşıtı söylem ve eylemlere karşı bütün gücüyle mücadele edeceğini ve o cenaze töreni ile ilgili olarak yasal yollara başvuracağını duyurur" denildi.