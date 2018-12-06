Çürük diş çocuğun sağlığını etkiliyor



Dişlerinizde çürüğün oluşmasını engellemek için yemeklerden sonra mutlaka dişlerinizi fırçalamalısınız. Varsa misvak da yararlıdır. İmkan yoksa bir bardak su ile ağızın çalkalanması gerek.



Müslüman beş vakit ağzına üç defa su alıp neden çalkalıyor; şu hikmeti hiç düşündünüz mü? Diş çürükleri bütün bir bedenin hastalanmasına sebep olmaktadır. Yani diş çürüğü sadece bir diş probleminden ibaret değildir. Yıllar sonra ummadığınız bir yerden sizi rahatsız edecektir. Bu durum 1400 yıl öncesinde Müslümanlarca önlemi alınmış bir sağlık konusu. 5 vakit ağzımızı çalkalıyoruz biz. Öyle sadece yemeklerden sonra değil.



Buna rağmen toplumumuzda diş çürükleri yeme içmemize dikkat etmediğimiz için çok yaygın durumda.

Çürüğün oluşmasındaki esas etken olan çürük yapıcı bakteriler fermante olabilen karbonhidratları kullanarak oluşan asitler.. Çürük gelişimi için uygun ortam oluşmasına bunlar sebep.. Çocuklar başta olmak üzere herkesin yedikleri her tatlı ve şekerden sonra mutlaka ağız temizliği yapması gerek.. Canım çocuğun dişi zaten yeniden çıkacak ihmaline kapılmamalısınız. Çocuğun çürüyen dişi, dişle kalmaz, bünyesini tehdit eder..



Diş çürüklerinin önüne geçmek için en etkili yöntem diş fırçalamaktır. Fakat fırçalama imkanı her zaman mümkün olmayabilir. Bu sebeple en azından ağız çalkalanmalı ve bir bardak su içilmesi şekerin yapacağı tahribatı minimuma indirebilir. Ayrıca ağızdaki tükürük, oluşan asidik ortamı azaltır. Bu nedenle tükürük salgısını artıracağından şekersiz sakız çiğnemek de faydalıdır.

Yemeklerden iki saat sonra ve geceleri tükürük salgısı minimuma inmekte ve tükürüğün temizleyici etkisi ortadan kalkmaktadır. Eğer bu saatlerde şeker tüketilecekse üç ana öğünden hemen sonra yenilmelidir. Sık aralıklarla ve yatmadan hemen önce şeker yemekten kaçınmak lazım..

Çocuklar yüksünebilir. Şekerden sonra diş fırçalamaktan kaçınan küçük çocuklara verilecek bir parça peynir çürük oluşumunu azaltır.

İkramı seven bir toplumuz. Şeker ve çikolata ikramının yanında su bulundurun. Asitli içecekler ikram etmemeye özen gösterin. Bunun yerine ayran veya meyve suyu ikram etmek daha uygun olur...