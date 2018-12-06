THY- Euroleague
0553 313 94 23

Çürük diş çocuğun sağlığını etkiliyor

Çocuğun dişi zaten yeniden çıkacak ihmaline kapılmamalısınız. Çocuğun çürüyen dişi, dişle kalmaz, bünyesini tehdit eder..

06 Aralık 2018 Perşembe 17:08
Çürük diş çocuğun sağlığını etkiliyor


Dişlerinizde çürüğün oluşmasını engellemek için yemeklerden sonra mutlaka dişlerinizi fırçalamalısınız. Varsa misvak da yararlıdır. İmkan yoksa bir bardak su ile ağızın çalkalanması gerek.

Müslüman beş vakit ağzına üç defa su alıp neden çalkalıyor; şu hikmeti hiç düşündünüz mü? Diş çürükleri bütün bir bedenin hastalanmasına sebep olmaktadır. Yani diş çürüğü sadece bir diş probleminden ibaret değildir. Yıllar sonra ummadığınız bir yerden sizi rahatsız edecektir. Bu durum 1400 yıl öncesinde Müslümanlarca önlemi alınmış bir sağlık konusu. 5 vakit ağzımızı çalkalıyoruz biz. Öyle sadece yemeklerden sonra değil.

Buna rağmen toplumumuzda diş çürükleri yeme içmemize dikkat etmediğimiz için çok yaygın durumda.

Çürüğün oluşmasındaki esas etken olan çürük yapıcı bakteriler fermante olabilen karbonhidratları kullanarak oluşan asitler.. Çürük gelişimi için uygun ortam oluşmasına bunlar sebep.. Çocuklar başta olmak üzere herkesin yedikleri her tatlı ve şekerden sonra mutlaka ağız temizliği yapması gerek.. Canım çocuğun dişi zaten yeniden çıkacak ihmaline kapılmamalısınız. Çocuğun çürüyen dişi, dişle kalmaz, bünyesini tehdit eder..

Diş çürüklerinin önüne geçmek için en etkili yöntem diş fırçalamaktır. Fakat fırçalama imkanı her zaman mümkün olmayabilir. Bu sebeple en azından ağız çalkalanmalı ve bir bardak su içilmesi şekerin yapacağı tahribatı minimuma indirebilir. Ayrıca ağızdaki tükürük, oluşan asidik ortamı azaltır. Bu nedenle tükürük salgısını artıracağından şekersiz sakız çiğnemek de faydalıdır.

Yemeklerden iki saat sonra ve geceleri tükürük salgısı minimuma inmekte ve tükürüğün temizleyici etkisi ortadan kalkmaktadır. Eğer bu saatlerde şeker tüketilecekse üç ana öğünden hemen sonra yenilmelidir. Sık aralıklarla ve yatmadan hemen önce şeker yemekten kaçınmak lazım..

Çocuklar yüksünebilir. Şekerden sonra diş fırçalamaktan kaçınan küçük çocuklara verilecek bir parça peynir çürük oluşumunu azaltır.

İkramı seven bir toplumuz. Şeker ve çikolata ikramının yanında su bulundurun. Asitli içecekler ikram etmemeye özen gösterin. Bunun yerine ayran veya meyve suyu ikram etmek daha uygun olur...

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 17:08
  1. çocuk
  2. çürük diş
  3. çocuklarda diş sağlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılbaşı öncesi dev operasyon! 5 ton sahte içki ele geçirildi
    1. Yılbaşı öncesi dev operasyon! 5 ton..
    2. Karar verildi! Cimbom'a kötü haber
    3. Türkiye'den zehir zemberek ABD..
    4. Çin'den ABD'ye çok sert uyarı! 'Hemen..
    5. 15 Temmuz'da başından vurulan TEM..
    6. Savunma Sanayii Başkanı son noktayı..
    7. Sarı Yelekliler eylemine katılan Türk..
    8. Demirtaş'ın "cumhurbaşkanına hakaret"..
    9. Galatasaray'ın cezaları onandı
    10. Pakistan uyruklu bir göçmen yaşadığı..
    11. Eskişehir'deki uyuşturucu davasında..
    12. Öfkeden ve hasetten uzak durun
    13. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    14. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    15. Ağrı'da terör operasyonu: 14 gözaltı
    16. Danimarka'da bir Türk'ün öldürüldüğü..
    17. Dünyayı tedirgin eden hamle! ABD savaş..
    18. Kayseri'de tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    19. Binali Yıldırım FETÖ'cüleri bakın kime..
    20. "FETÖ ata yurdunda Türk bayrağını..
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı