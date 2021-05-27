Cuntanın 61. yılı İlker Başbuğ'un sözlerini hatırlattı

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Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak ve Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesiyle sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesi masaya yatırıldı.

27 Mayıs darbesinin faillerine bugün bile halen hesap sorulamadığını belirten Karahasanoğlu, "Dandik bir mahkeme kurmuşlar. O dandik mahkemede 'sizi buraya tıkan güç öyle istiyor' diyerek 2 bakana ve 1 başbakana idam cezası verilmiş hatta bir cumhurbaşkanına da verilmiş ancak Mason kontenjanınından olması sebebiyle Celal Bayar bu işin içinden sıyrılmıştır" dedi.

Adnan Menderes'e "Sizi ben bile kurtaramam" diyen İsmet İnönü'nün de bu işin destekçisi olduğunu aktaran Karahasanoğlu, şunları kaydetti:

"TSK içinde çok önemli rütbelere gelen İsmet İnönü çıkıp diyor ki; 'Adnan Menderes ben şimdi siyaset yapıyorum ama eskiden TSK'da ben generaldim. TSK'yı iyi bilirim ve nüfuzum da vardır orada. Bak dikkat et çok fazla üzerime geliyorsun, benim önümü açman lazım yoksa seni ben bile kurtaramam çünkü TSK'ndeki benim adamlarım seni asarlar' şeklinde bir tehdit yapıyor. İsmet İnönü'nün "Sizi ben bile kurtaramam" sözleri zaten durumu yeterince izah ediyor. Sonrasında Adnan Menderes idam sehpasına götürülüyorsa İsmet İnönü bazı şeyleri biliyor demektir veya organize ediyor demektir. Darbenin içinde yer alan İsmet İnönü'lerden başlayın Cemal Gürsel'lere kadar diğer komutanlara kadar belki İlker Başbuğ'a kadar gidebilirsiniz. İlker Başbuğ da o tarihte Harp Okulu öğrencisiydim diyor."

4 Ocak 2021 tarihinde CHP'nin medyadaki tetikçisi Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un "Eğer Menderes erken seçime gitseydi 27 Mayıs darbesi olmazdı" şeklindeki AK Parti hükümetine yönelik darbe imalı tehdidini hatırlatan Karahasanoğlu, Başbuğ'un bu açıklamayı ana muhalefetin "erken seçim" çağrılarını sürekli olarak dillendirdiği bir dönemde yaptığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"'Seçimler zamanında yapılacak' diyen siyasi bir iktidara 'hayır seçimler erken olacak. Bizim istediğimiz olacak' diye tehditte bulunursan sen bunun adı darbedir. Bunun adı 27 Mayıs darbesi üzerinden 2021 Türkiyesi'nde Recep Tayyip Erdoğan'a darbe tehdidinde bulunmaktır. Bunun başka bir izahı olamaz."