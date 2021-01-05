Cuntacının yeğeninden küstahlık

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27 Mayıs darbesini gerçekleştirmek için ABD’nin “yetiştirdiği’ 16 subay” arasında gösterilen cuntacı general Mucip Ataklı’nın yeğeni Can Ataklı, şimdi de Erdoğan nefretiyle gündemde. Son olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında EBA TV’de “uzaktan öğretim” dersi veren “başörtülü” öğretmeni hedef tahtasına oturtan Ataklı, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım daha yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi şartlarda devrilebileceğini anlattı.

Büyük afetler lazımmış

Darbe ihtimalinin zayıfladığından büyük bir üzüntüyle bahseden Ataklı, ‘Gezi’ benzeri sokak kalkışmasını işaret ederek, şu galiz ifadeleri kullandı: “Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Hem bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor. Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya’yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye’nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.”

Başörtüsüne de kin kusmuştu

Ataklı daha öncede “başörtüsü” karşıtlığıyla gündem olmuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan “uzaktan öğretim” derslerindeki öğretmenin başörtülü olarak ders vermesini hazmedemeyen Ataklı, “Milyonlarca öğrenciye türbanlı öğretmeni rol model olarak vermek çok yanlış. Bana bunu özgürlük diye anlatamazsınız” diyerek, Tele1 ekranlarından başörtüsüne kinini kusmuştu.