Cuntacılardan bu defa tam hesap sorulsun!

Milli iradenin icazetiyle değil, darbecilerin silah zoruyla iktidarı devralan CHP zihniyetinin ifade özgürlüğü diyerek algı yürüttüğü gece yarısı muhtırasına tepkiler dinmek bilmiyor. Muhtıranın arkasındaki esas gücün tüm yönleriyle araştırılmasını talep eden kamuoyu bu defa vesayet artıklarına hukuk içinde en ağır cezanın verilmesini bekliyor. Darbecilere yargı eliyle hesap sorulmazsa benzer girişimlerin ardının geleceğini belirten STK temsilcileri, kararlı bir duruşla cuntacıların üzerine gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Milli iradeye meydan okunamaz!

104 emekli amiralin Kanal İstanbul projesi üzerinden milli iradeyi tehdit ettiğine dikkati çeken Mazlum Der Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, “Hakimiyet 104 amiralin değil, milletindir. Bildiri, toplumsal bir travmaya sebebiyet vermiştir. 27 Mayıs 1960 darbesi, 12 Eylül darbesi, 28 Şubat darbesi, 12 Mart muhtırası, 27 Nisan e-muhtırası, 15 Temmuzda kanlı darbe kalkışmasına, ülkemiz muhatap olmuştur. 104 emekli amiral adına yayınlanan ve millet iradesini temsil eden siyasi iradeye tehdit niteliğindeki bildiriyi şiddetle kınıyoruz. Ülke idaresinin milletin seçtiği siyasi iradenin uhdesinde olduğunu hatırlatıyor, buna karşı çıkan her teşebbüsün, geçmişten bugüne olduğu gibi her daim karşısında olacağımızı, kamuoyuna ilan ediyoruz” dedi.

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) Başkanı Mevlüt Yüksel ise ‘emekli amiral’ sıfatıyla atılan imzaların kamuoyunda darbe düşüncesi oluşturduğunu belirterek “Anayasal düzen içinde gece yarısı yayınlanan bildiriler, ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez. Yöntem olarak yayınlanan bildiri, yersiz ve gündem olmaması gereken bir konudur. Ülkemizde herkes düşüncelerini doğru yöntem ve platformlarda ifade etme imkânına sahiptir. Sandık ve halkın iradesi ile seçilen hükümete karşı muhalif düşünceleri ifade etme, demokrasinin yanı sıra, hakkaniyet ölçüsünde olmalıdır” diye konuştu.

İkinci adım; muhalefet ile halkı sokağa çağırmak

Bu bildirinin arkasında olan karanlık odakların muhalefet çevreleri ile halkı sokağa çağıracaklarına dikkati çeken araştırmacı Yazar İsmail Nacar ise şunları söyledi: “Türkiye'nin, emperyalistler tarafından, iç ve dış problemleri konusunda baskı altında tutulduğu şu günlerde, 104 emekli amiral darbe imalı bir bildiri yayımladı. Organizatörlerinden birisi de Atilla Kıyat olan bu bildiri, öyle sıradan bir eylem değil. Açıkçası ABD, geçmişte FETÖ konusunda anlaşamadıkları ulusalcı odaklara pas atarak Erdoğan iktidarını yıkmaya çalışıyor. Tıpkı 28 Şubat'ta, Güven Erkaya ve hempalarını kışkırtıp Erbakan'ı devirdikleri örneğinde olduğu gibi. Bu karanlık yapıyı yaklaşık yarım asırdır takip eden bir yurttaş olarak, yetkililere bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu bildirinin arkasında olan bu karanlık odak, muhalefet çevrelerini de arkasına alarak halkı sokağa çağıracaklar. İşte buna fırsat vermeden, darbe ima eden bu bildiri konusunda yasal işlem derhal yapılsın. Yoksa, yarın çok geç olabilir.”