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Ekonomi Cüneyt Özdemir’den Özgür Demirtaş’ı zora sokacak dolar sözleri: Necmettin Batırel'in anlattığı gibi oldu
Ekonomi

Cüneyt Özdemir’den Özgür Demirtaş’ı zora sokacak dolar sözleri: Necmettin Batırel'in anlattığı gibi oldu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, ekonomist Necmetti Batırel'in yıllar önceki bir videosunu yeniden gündeme getirerek, 'Özgür Demirtaş benden daha iyi biliyor ama yapılan üç aşağı beş yukarı Batırel'in dediği gibi oldu' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:25:00 -

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yıllar önce Ahmet Hakan, Necmettin Batırel ve Özgür Demirtaş arasında yapılan canlı yayın ile ilgili konuştu.

Cüneyt Özdemir, doların 18 liradan 11 liralara kadar gerilemesinin Necmettin Batırel'in anlattığı politika ile gerçekleştiğini savundu.

Özdemir yaptığı açıklamada, “Necmettin Batırel diyordu ki ‘Ya böyle olmaz. Önce ürkütmeden ilk olarak önce 10 bin dolar satarım. Sonra bir 10 daha en son bir 10 daha satarım. Gör bak ne oluyor’ Programda Özgür Bey olmaz diyordu ama bu iş 18’lere çıktığında Necmettin Bey’in dediği gibi oldu. Yayınlanan grafikte Merkez Bankası’nın eliyle şak satarım, şak satarım olmuş. Bunu başka kurumlarda yapmış olabilir" ifadelerini kullandı.

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