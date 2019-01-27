Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile söyleşi yapan Cüneyt Özdemir, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Maduro hakkındaki sözlerini sorunca ortam gerildi.27 Ocak 2019 Pazar 12:23
CNN Türk'te yayınlanan 5N1K programı için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile söyleşi yapan Cüneyt Özdemir, soruları çok direkt sorduğunu, hatta zaman zaman Maduro'nun sinirlendiğini söyleedi. Özdemir, "Maduro sık sık Türkiye'ye olan sevgisini dile getirdi" dedi.
Gerildi
Maduro'ya ABD ile ilişkileri ile ilgili sorular sorduğunu belirten Özdemir, Pompeo'nun kendisine Twitter'dan 'diktatör' imasında bulunması sorusuyla Maduro'nun gerildiğini ve söyleşiye ara verdiğini ifade etti.
Özdemir, sonrasında Maduro'nun isteği üzerine söyleşiye devam edildiğini ve o soruya şöyle cevap verildiğini açıkladı: "Pompeo herkesi kendi dikte ettiği gibi konuşmasını istiyor ve onun söyledikleri olsun istiyor."
Özdemir, söyleşinin tamamının CNN Türk ekranlarındaki 5N1K programında yayınlanacağını belirtti.
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