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Medya Cüneyt Özdemir’den İmamoğlu ile ilgili ilginç benzetme! 'Nazlı gelin sendromu var'
Medya

Cüneyt Özdemir’den İmamoğlu ile ilgili ilginç benzetme! 'Nazlı gelin sendromu var'

Yeniakit Publisher
2023-06-14 16:58:00 - 2023-06-14 17:01:41

Seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanlığı'na oynayan Ekrem İmamoğlu gündemden düşmezken gazeteci Cüneyt Özdemir'den ilginç bir benzetme geldi. YouTube kanalı üzerinden yorumda bulunan Özdemir, İmamoğlu'nu Abdullah Gül'e benzeterek "nazlı gelin sendrom' var" dedi.

Seçim hezimeti sonrası CHP Genel Başkanlığı'na oynayan Ekrem İmamoğlu gündemden düşmezken gazeteci Cüneyt Özdemir'den ilginç bir benzetme geldi. YouTube kanalı üzerinden yorumda bulunan Özdemir, İmamoğlu'nu Abdullah Gül'e benzeterek "nazlı gelin sendrom' var" dedi.

Tarihi seçimler geride kalırken muhalefet yeni bir krizde. Seçim hezimeti sonrası “değişim” sesleri partide yükselmeye başlarken Kılıçdaroğlu seslere kulak tıkayarak CHP’de koltuğu bırakmayacağının mesajını vermişti. Ancak İmamoğlu her fırsatta yaptığı açıklamada Genel Başkanlık için adaylık sinyali verdi.

“ABDULLAH GÜL SENDROMU YAŞIYOR”

Konuya ilişkin yorumda bulunan gazeteci Cüneyt Özdemir Youtube kanalından ilginç tespitler yaptı. Özdemir, Ekrem İmamoğlu’nun sürekli pasif davrandığını, korkak oynadığı ve ‘top ayağıma gelsin’ şeklinde hareket ettiğini söyledi.

Özdemir şunları aktardı:

“Ekrem İmamoğlu, Abdullah Gül sendromu yaşıyor. Nedir bu? Cesur davranmıyorsun. Böyle hep bir şey olsun da görev bana gelsin diye bekliyorsun. Top ayağıma gelsin de kurtarıcı olayım diye bekliyorsun. İmmaoğlu, Abdullah Gül ile aynı durumda. Biz buna halk arasında ‘Nazlı gelin sendromu’ deriz.”
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