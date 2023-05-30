Cüneyt Özdemir'den 'Hizbullah kazandı' skandalı! 'Seçimin galibi Kılıçdaroğlu olsaydı PKK kazandı diyecek miydin?'
Cüneyt Özdemir youtube kanalındaki videosunda 'sadece Erdoğan kazanmadı hizbullah kazandı, Putin kazandı körfez ülkeleri kazandı' diyerek bir skandala imza attı!
Cüneyt Özdemir youtube kanalındaki videosunda 'sadece Erdoğan kazanmadı hizbullah kazandı, Putin kazandı körfez ülkeleri kazandı' diyerek bir skandala imza attı!
Akıllara 'acaba HÜDA PAR üzerinden Hizbullah kazandı iftirasını atan Özdemir, Kılıçdaroğlu seçimi kazansaydı HDP üzerinden düşünerek PKK kazandı diyebilecek miydi?' sorusunu akıllara getirdi!