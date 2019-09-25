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Cüneyt Özdemir'den flaş BM yorumu! ‘Kürsüde bir dünya lideri’

Cüneyt Özdemir, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ses getiren açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında konuştu.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması ses getirdi. Bölgesel ve küresel gelişmelere değinen Erdoğan 'Dünya Aylan bebeği çabuk unut' diyerek mülteci sorununa dikkat çekti. Ardından İsrail'in bölgedeki politikalarına tepki gösteren Erdoğan, haritalarla İsrail'in Filistin topraklarını nasıl işgal ettiğini anlattı.

Cüneyt Özdemir yorumladı

5N1K Programı Yapımcısı Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı canlı yayında değerlendirdi.

"Kürsüde bir dünya devlet lideri vardı"

CNN TÜRK Spikeri Fulya Kalfa'nın, "Siz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla ilgi bir manşet atsanız ne derdiniz?" sorusuna Özdemir, "Çok manşet var. Ben olsam biraz daha genel bakardım. Vicdanın sesiyle, Birleşmiş Milletler kürsüsünde bir dünya devlet lideri vardı diyebilirim" yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:01
  1. Cüneyt Özdemir
  2. 5N1K
  3. CNN TÜRK Spikeri Fulya Kalfa
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. BM Genel Kurulu
  6. Filistin
  7. İsrail

YORUM YAZ

  • Hasan hHasan h10 dk önce
    Düşmanların yaşta tüm dünya sana hasta iyik i bu ülkenin sesisin büyük usta sayın cumhur başkanım
  • erkan doğanerkan doğan33 dk önce
    BİRİSİ ERDĞAN'I ÖVMESİN HEMEN BALIKLAMA.ELEŞTİRİNCE NİYE BAŞLIK ATMIY0N CANIM. 

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