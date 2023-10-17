Cüneyt Özdemir de hainlik yarışına katıldı: Filistinlilerin nefsi müdafaasına 'katliam' dedi!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hamas'ın Filistin'in işgali sebebiyle gerçekleştirdiği meşru müdafaasını karalamak ve İsrail'e sahip çıkmak için Hamas'ı suçladı.

Hamas'ın Filistin'e ait olan ve işgal edilmiş toprakları geri almak için başlatmış olduğu "Aksa Tufanı" operasyonları ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden İsrail propagandası yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, bu kez de İsrail'i korumak için Hamas'ı suçladı.

Hamas'ın, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail'in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı başlattığı misilleme operasyonu hakkında propaganda yaparak İsrail yandaşlığına soyunan gazeteci Fatih Altaylı'dan sonra, Cüneyt Özdemir de işgalcilerin safında yerini aldı.

"Katliam" dedi!

Özdemir, Hamas'ın meşru müdafa saldırılarının yer aldığı görüntülere, sosyal medya hesabından "İnanılmaz bir skandal.. Hamas'ın katliam görüntüleri ile tanıtım filmi çekmişler." ifadeleriyle yanıt verdi.

Özdemir'in sosyal medya paylaşımına, vatandaşlar, "Aramızdaki İsrail’liler” serisi Cüneyt Özdemir ile devam ediyor!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Daily Ummah