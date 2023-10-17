  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Cüneyt Özdemir de hainlik yarışına katıldı: Filistinlilerin nefsi müdafaasına 'katliam' dedi!
Medya

Cüneyt Özdemir de hainlik yarışına katıldı: Filistinlilerin nefsi müdafaasına 'katliam' dedi!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 12:29:00 -
Cüneyt Özdemir de hainlik yarışına katıldı: Filistinlilerin nefsi müdafaasına 'katliam' dedi!

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hamas'ın Filistin'in işgali sebebiyle gerçekleştirdiği meşru müdafaasını karalamak ve İsrail'e sahip çıkmak için Hamas'ı suçladı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Hamas'ın Filistin'in işgali sebebiyle gerçekleştirdiği meşru müdafaasını karalamak ve İsrail'e sahip çıkmak için Hamas'ı suçladı.

Hamas'ın Filistin'e ait olan ve işgal edilmiş toprakları geri almak için başlatmış olduğu "Aksa Tufanı" operasyonları ile ilgili sosyal medya hesapları üzerinden İsrail propagandası yapan gazeteci Cüneyt Özdemir, bu kez de İsrail'i korumak için Hamas'ı suçladı.

Hamas'ın, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail'in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı başlattığı misilleme operasyonu hakkında propaganda yaparak İsrail yandaşlığına soyunan gazeteci Fatih Altaylı'dan sonra, Cüneyt Özdemir de işgalcilerin safında yerini aldı.

"Katliam" dedi!

Özdemir, Hamas'ın meşru müdafa saldırılarının yer aldığı görüntülere, sosyal medya hesabından "İnanılmaz bir skandal.. Hamas'ın katliam görüntüleri ile tanıtım filmi çekmişler." ifadeleriyle yanıt verdi.

Özdemir'in sosyal medya paylaşımına, vatandaşlar, "Aramızdaki İsrail’liler” serisi Cüneyt Özdemir ile devam ediyor!" ifadeleriyle tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daily Ummah

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

muş ovası

filistin, ukrayna gibi kafir olsaydı doğruyu söylerlerdi, işgale uğrayanın 70 yıldır zulüm görenin tarafında olurlardı.

muş ovası

bu yahudi çocuklarını bu seviyelere getirirsek, yahudi katliamının arşa yükseldiği böyle günlerde böyle yahudilik yaparlar milyonlarca müslümanın gözünün içine baka baka.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23