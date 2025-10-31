  • İSTANBUL
Siyaset Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!
Siyaset

Cüneyt Özdemir CHP’lilere saç baş yolduracak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Muhalif gazeteci Cüneyt Özdemir’in son yorumu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve avanesine saç baş yolduracak.

Muhalif gazeteci Cüneyt Özdemir’in son yorumu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve avanesine saç baş yolduracak.

Cüneyt Özdemir, seçimlerin minimum 2027 sonlarında olacağı tahminini paylaşarak, “Bugünün Türkiyesi’ne bakmayın. Ekonomiye can suyu katmaya çalışacaklar, toparlanmış olacak” dedi.

“SEÇİM 2027’NİN SONLARINDA OLACAK”

“Cüneyt Özdemir ile Gündem” programında siyasi gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Özdemir, “Hepimiz biliyoruz ki yarın seçim olmayacak, minimum 2027’nin sonlarında olacak. Bugünün Türkiye’sine bakmayın. Ekonomiye can suyu katmaya çalışacaklar, toparlanmış olacak. CHP mitingleri seçim kazanmak için yeterli mi? Ben emin değilim” şeklinde konuştu.

“HERKESE YANDAŞ DİYEN CHP’NİN DİBİNE KADAR GİREN BİR SÜRÜ CHP’Lİ GAZETECİ VAR”

“Özgür Özel çalışıyor ama bunlar seçim kazandırabilecek hamleler mi ben ondan emin değilim” diyen Cüneyt Özdemir, “Dün Özel ilginç bir açıklamada bulundu, kendi televizyonumuzu kuracağız dedi. O da tuhaf şimdi. Herkese yandaş yandaş diyen CHP’nin dibine kadar giren bir sürü CHP’li gazeteci var” sözleriyle, CHP’nin fonladığı medya kuruluşlarına dikkat çekti.

