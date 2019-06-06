Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara

Gazeteci Cüneyt Özdemir, AK Parti hükümetine saldırmak için doları bile fırsat bilen ve kurların yükselmesine sevinen, düşmesine üzülen kesime sert sözlerle yüklendi.

"Bildiğiniz gerizekalı"

Özdemir, söz konusu muhalifler için şunları söyledi:

"Bu dolar düşüyor tabi, son açıklanan paketten sonra ya da dış etkiler de var. Bazı insanlar hükümete muhalif olunca, mesela doların artmasına sevinip düşmesine üzülüyor. Hangi siyasi görüşte olduğunu bilmiyorum ama, böyle düşünenlere bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara."