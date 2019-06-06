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Cüneyt Özdemir: Bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara

Gazeteci Cüneyt Özdemir, doların yükselmesine sevinen muhalifler hakkında, "Bildiğin gerizekalı diyebiliriz bu insanlara" ifadesini kullandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:20

Gazeteci Cüneyt Özdemir, AK Parti hükümetine saldırmak için doları bile fırsat bilen ve kurların yükselmesine sevinen, düşmesine üzülen kesime sert sözlerle yüklendi.

"Bildiğiniz gerizekalı"

Özdemir, söz konusu muhalifler için şunları söyledi:

"Bu dolar düşüyor tabi, son açıklanan paketten sonra ya da dış etkiler de var. Bazı insanlar hükümete muhalif olunca, mesela doların artmasına sevinip düşmesine üzülüyor. Hangi siyasi görüşte olduğunu bilmiyorum ama, böyle düşünenlere bildiğiniz gerizekalı diyebiliriz bu insanlara."

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:20
  1. Cüneyt Özdemir
  2. AK Parti
  3. dolar

YORUM YAZ

  • Vurucu Vurucu 45 dk önce
    Biz onlara pezevenk deriz çünki bunların para için satamayacakları bir şey yoktur her şeyi satarlar çünki şerefleri yoktur

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