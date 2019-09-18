Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç kaç kaç bitti?
UEFA FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi grup maçları ilk haftasında önemli bir görev verdi. Cüneyt Çakır, Chelsea ile Valencia arasında oynanan mücadelede düdük çaldı. İşte, “Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç kaç kaç bitti?” sorusunun yanıtı.18 Eylül 2019 Çarşamba 00:31
UEFA FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi grup maçları ilk haftasında önemli bir görev verdi. Cüneyt Çakır, Chelsea ile Valencia arasında oynanan mücadelede düdük çaldı. İşte, “Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç kaç kaç bitti?” sorusunun yanıtı.
Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi. İşte, Chelsea Valencia maçı sonucu!
3 puan Valencia’nın
FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık sonuçla tamamlardı. Maçın 74. dakikasında Rodrigo takımı Valencia’yı öne geçiren golü ağlarla buluşturdu. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç Valencia’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
H Grubu 2. hafta fikstürü!
2 Ekim Çarşamba
22.00 Valencia-Ajax
22.00 Lille OSC-Chelsea
YORUM YAZ