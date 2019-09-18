Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç kaç kaç bitti? UEFA FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi grup maçları ilk haftasında önemli bir görev verdi. Cüneyt Çakır, Chelsea ile Valencia arasında oynanan mücadelede düdük çaldı. İşte, “Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç kaç kaç bitti?” sorusunun yanıtı.

UEFA FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi grup maçları ilk haftasında önemli bir görev verdi. Cüneyt Çakır, Chelsea ile Valencia arasında oynanan mücadelede düdük çaldı. İşte, “Cüneyt Çakır'ın yönettiği maç kaç kaç bitti?” sorusunun yanıtı. Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi. İşte, Chelsea Valencia maçı sonucu! 3 puan Valencia’nın FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık sonuçla tamamlardı. Maçın 74. dakikasında Rodrigo takımı Valencia’yı öne geçiren golü ağlarla buluşturdu. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç Valencia’nın 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı. H Grubu 2. hafta fikstürü! 2 Ekim Çarşamba 22.00 Valencia-Ajax 22.00 Lille OSC-Chelsea

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