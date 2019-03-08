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Cüneyt Çakır İtalyanları çıldırttı: Bu hırsızlık

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanşında Porto ile Roma arasında oynanan maça hakem Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu. İtalyan basını verdiği kararlar nedeniyle Cüneyt Çakır'ı topa tuttu.

08 Mart 2019 Cuma 01:56
Cüneyt Çakır İtalyanları çıldırttı: Bu hırsızlık

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Porto, sahasında Cengiz Ünder'in takımı Roma'yı konuk etti. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı mücadelenin faturası İtalya'da tecrübeli hakem Çakır'a kesildi.

İtalyan basını, Marega’nın 122’nci dakikada Schick’e faulüne penaltı kararı vermediği gibi bu hareketi "monitörden bile izlemeyen" Çakır’a öfke yağdırdı. La Gazzetta dello Sport birinci sayfasında, "Roma ile alay edildi" başlığını kullandı.

'Utanç verici'

Roma merkezli Corriere dello Sport ise, Roma’yı VAR’ın ve hakemin elettiğini öne sürerek büyük harflerle "UTANÇ" manşetiyle çıktı.

Roma bu bir hırsızlık

Tuttosport ise, aleni bir şekilde Roma’nın penaltısının yendiğinin altını çizerek, "Roma, bu bir hırsızlık" sürmanşetiyle habere yer verdi.

Tuttosport’un genel yayın yönetmeni Xavier Jacobelli de, Çakır’ın en kötü hakemlerden biri olduğunu savundu. Maçın karnesini hazırlayan gazeteler, Çakır’ın yönetimini zayıf bularak, 10 üzerinden 4 ila 5 arası puanlar verdi. Bazı taraftar sitelerinde ise, Çakır’ın VAR’ı Roma’nın celladına çevirdiği öne sürüldü.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 01:56
  1. Cüneyt Çakır
  2. Roma

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