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Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda finale kaldı!

FIFA, Rusya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018 Dünya Kupası finali için belirlediği 12 hakem arasında temsilcimiz Cüneyt Çakır'a da yer verdi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:06
Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda finale kaldı!

FIFA Hakem Komitesi, 2018 Dünya Kupası için yarı final, üçüncülük maçı ve final maçına kalan son 12 hakemi belirledi.

Uruguay'dan Andres Cunha, Fransa-Belçika maçına atanırken, 4. hakemlik görevini ise Meksika'dan Cesar Arturo Ramos Palazuelos yapacak.

İŞTE FİNALE BIRAKILAN 12 HAKEM:

AFC: FAGHANI Alireza (IRN)

CAF: DIEDHIOU Malang (SEN)

CONCACAF: GEIGER Mark (USA): RAMOS PALAZUELOS Cesar Arturo (MEX)

CONMEBOL: CUNHA Andres (URU): PITANA Nestor (ARG): RICCI Sandro (BRA)

OFC: CONGER Matthew (NZL)

UEFA: CAKIR Cuneyt (TUR):KUIPERS Bjorn (NED): MAZIC Milorad (SRB): ROCCHI Gianluca (ITA)

CÜNEYT ÇAKIR, FİNALİ YÖNETECEK Mİ?

Andres Cunha ve Cesar Arturo Ramos Palazuelos'un yarı final maçlarından birine atanmasının ardından kalan 10 hakemin 3 maç için büyük aday olduğu öğrenildi. Cüneyt Çakır'ın kalan 3 maçtan 1'ini yöneteceği belirtilirken, final maçı için de adı kuvvetli bir şekilde anılıyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 19:06
  1. Fransa
  2. Meksika
  3. Belçika
  4. Cüneyt Çakır
  5. Uruguay

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