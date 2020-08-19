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Aktüel Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı
Aktüel

Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 12:45:47 -
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 46 yaşındaki Oflaz'ın naaşı, cenaze namazı için Hacıveyis Camisi'nin avlusuna getirildi.

Oflaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, özel kıyafetli ekipler tarafından alınarak, Üçler Mezarlığına defnedildi.

Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek kılınan cenaze namazına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı milletvekilleri ile Oflaz'ın yakınları katıldı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kovid-19 tedavisi gören ve bir süredir tedbiren uyutulan Halil Oflaz, gece saatlerinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019'da yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.


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