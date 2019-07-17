Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gazetelerin birinci sayfalarındaki dikkat çeken haberler konuşuldu. Cumhuriyet’in FETÖ’ye dair itiraf gibi yazısının da masaya yatırıldığı programda, sunucu Dağıstanlı ve Yazı İşleri Müdürü Karahasanoğlu çarpıcı yorumlarda bulundu.

“AK Parti’yi 2012’ye kadar uyardık”

Cumhuriyet, “Olayların ardındaki gerçek, FETÖ-15 Temmuz ve unutulmaması gerekenler” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda, “Demirel hükümetleri, Özal hükümetleri, koalisyonlar ve 2002’den itibaren de AKP iktidarına uyarılar yaptık. Ama gelip geçen hiçbir hükümet, Cumhuriyet’in bu yayınlarını dikkate almadı. 40 yılın tüm siyasal iktidarları bu konuda derece derece suçludur. 2002’den itibaren özellikle 2012’ye kadar Cumhuriyet, AKP iktidarını çok sert ve açık biçimde uyarmıştır.” ifadeleri dikkat çekti.

Cumhuriyet’in işaret ettiği 2012 senesinde, Gülen hareketi terör örgütü olarak hareket etmeye başlamış ve MİT müsteşarını tutuklamaya çalışmıştı.

“Suçunu itiraf etti”

Programın ilgili bölümü şu şekilde: