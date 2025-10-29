Cumhuriyetin kurucusuydu casusların çiftliği oldu

Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri çeyrek yüzyılda 102 yıllık Cumhuriyet tarihini 3’e katlayan eserlere imza atarken; Cumhuriyet’in kurucusu olmakla övünen CHP ise, yolsuzluk, nüşvet ve casusluk skandallarıyla çalkalanıyor. Tabiri caizse CHP’nin ana ilkelerini temsil eden altı ok, lime lime dökülüyor.

CHP ÜLKEYE BİR ŞEY KATMADI

CHP’deki erimeyi Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem bakın neler söyledi: “Yıllarca Cumhuriyetin değerlerini ve Atatürk’ü istismar eden CHP bu değerlerini törpülemeye devam ediyor. Başta İBB olmak üzere yapılan yolsuzluklar, devletin hazinesine, kul hakkı yemeler. Yine casusluk olayı devletin altına konulmuş bir dinamit gibi duruyor. O zaman AK Parti adayı Binali Yıldırım, ‘Bu kopyalama işi bir FETÖ işidir. Bu çok hayra alamet bir şey değil’ demişti ama sadece mahkeme durdurmasıyla olayın üstü kapatılmıştı. ‘Biz Atatürk’ün kurduğu partinin mensuplarıyız’ diyenler tel tel dökülürken; Cumhuriyetin değerlerini yaşatan AK Parti oldu. Muasır medeniyeti 23 yıldır Parti hükûmetlerimiz sağlamıştır. Bunların yaptıkları ise devlete, millete düşmanlıktır ve vatan hainliğidir.”

Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Cumhuriyetin kurucu partisi olduğunu söyleyen CHP, kuruluş ilkelerinden tamamen uzaklaşmış durumda. 2010’da başlayan bu kırılma, Özgür Özel’in İBB imkanlarıyla koltuğa oturtulması bu yozlamada zirve yapmıştır. Hükümet bugün Altay tankını sahaya sürerken maalesef CHP ise belediyelerdeki yolsuzluklarla anılır oldu.

YERLİ VE MİLLİ OLMAYI UNUTTU

CHP’nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekir. Bağımsız, yerlilik ve milliliği önceleyen bir yapıya kavuşması beklenir. Avrupa’ya giden CHP Genel Başkanı’nın orada da Türkiye’yi kötülediğini görüyoruz. ‘İngiltere’nin menfaati Erdoğan’la birlikte olmak değildir’ gibi sözleri sarfedebiliyor. Son casusluk olayı bunun sadece bir yansıması. Medyayı da maşa yapmışlar. CHP’nin 102’inci yılda içine düştüğü durum budur maalesef.”

Kaynak: YENİAKİT GAZETESİ