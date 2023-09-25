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Medya Cumhuriyet’in İslam alerjili yazarının zoruna bak! Beğenmediysen yallah hanım abla
Medya

Cumhuriyet’in İslam alerjili yazarının zoruna bak! Beğenmediysen yallah hanım abla

Yeniakit Publisher
2023-09-25 16:11:00 -
Cumhuriyet’in İslam alerjili yazarının zoruna bak! Beğenmediysen yallah hanım abla

Türkiye'de hızla artan yabancı karşıtlığı endişe verici seviyeye ulaştı. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif paylaşımlar, yabancılara karşı fiili saldırılara dönüştü. Artan yabancı karşıtlığına karşı bazı gazeteciler Türkçe ve Arapça "Biz bir milletiz" başlığıyla bir video yayınladı. Videodaki “millet”ten maksadın “ümmet” olduğu çok açık olmasına rağmen, Cumhuriyet gazetesinin çarpıtmayı kendisine âdet edinen yazarı Nilgün Cerrahoğlu, söz konusu kavramın üzerinde tepindi.

Türkiye'de hızla artan yabancı karşıtlığı endişe verici seviyeye ulaştı. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan manipülatif paylaşımlar, yabancılara karşı fiili saldırılara dönüştü. Artan yabancı karşıtlığına karşı bazı gazeteciler Türkçe ve Arapça "Biz bir milletiz" başlığıyla bir video yayınladı. Videodaki “millet”ten maksadın “ümmet” olduğu çok açık olmasına rağmen, Cumhuriyet gazetesinin çarpıtmayı kendisine âdet edinen yazarı Nilgün Cerrahoğlu, söz konusu kavramın üzerinde tepindi. Cerrahoğlu, “Bugün Arap olarak uyandık” başlıklı provokatif yazısında özetle şunları kaydetti:

“Dün sabah siyasal İslamcı bir grup gazetecinin, internet ortamında Araplara seslenen “Biz bir milletiz!” videosunu izlediğimde aklıma hemen Ürdünlü ziyaretçiyle yıllar önce yaptığımız bu sohbet geldi. 

Adamın yüzü gözümde belirdi. “Türklerin Arap olmama şansına” duyduğu içten gıpta ve bu sayede erişilen “laiklik ayrıcalığının” yarattığı yaşam kalitesi farkına duyduğu derin hayranlık, belleğimde dün gibi canlandı. 

Nereden nereye… demekten kendimi alıkoyamadım.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

12 yıl sonra bir grup gazeteci şimdi çıkıp “Biz Araplarla tek milletiz!” diyor. 

Bunun neresinden tutulabilir?”

 

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