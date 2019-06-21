Cumhuriyet’in fosil fikirli yazarı Emre Kongar’dan millete hakaret

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

CHP zihniyetinin sözcülüğünü yapan din düşmanı Cumhuriyet gazetesinin fosilleşmiş yazarı Emre Kongar, İstanbul’da yaşayan vatandaşları bir taraftan CHP’li İmamoğlu’na oy vermek için ikna etmeye çalıştığı yazısında, bir taraftan da “Padişah’ın kulları” diyerek millete hakaret etti.

Millet “Padişah’ın kulları”ymış

Türk milletinin tarihini Cumhuriyet’in kuruluşundan başlatan CHP zihniyetinin fosil fikirli kalemşorlarından Emre Kongar, Cumhuriyet gazetesindeki bugünkü makalesinde milleti aşağıladı. Kongar yazısına, “Ahhh Atatürk ah: Padişah’ın kullarını, kölelerini bir gecede Cumhuriyet’in özgür vatandaşları yaptın…” ifadesiyle başlayan Kongar, yazısını şöyle sürdürdü:



“Ama kulluktan kurtulmak kolay değil...

Kölelikten kurtulmak kolay değil...

Özgür olmak ise hiç kolay değil:

Ana baba var, çoluk çocuk var...

Aşiret, toprak ağası, şeyh, şıh, reis, var...

Tarikat var, cemaat var...

Mezra, köy, mahalle var...

Okul var, arkadaşlar var...

İşyeri var, patron var...

Ve devlette seni özgürleştirmek isteyenlerle, seni kul köle olarak bırakmak isteyenlerin savaşımı var!”

Kongar’a göre vatan Jön Türklerin emeği ile kazanılmış

Kongar makalesine şu ifadelerle devam etti:

“Aslında o özgürlük 29 Ekim 1923’te, 'Bir gecede' verildi ama 'Bir gecede' kazanılmadı.

Arkasında, Üçüncü Selim’den itibaren başlayan reform çabalarının Yeni Osmanlıların, Jön Türklerin, İttihatçıların, Müdafaayı Hukuk Cemiyetlerinin, Kuvayı Milliye’nin, Sakarya’nın, Dumlupınar’ın, bedeli kan ve gözyaşlarıyla sulanmış tarihi var.

Kimi zaman insanın kendini yenmesi, yurdunu işgal eden düşmanı yenmesinden bile daha zordur!

Bir toplumun, objektif koşullar (ekonomik ve sınıfsal gelişme) olmadan Demokratikleşmesi, Hukuk Devleti olması ise, insanın kendi kendini yenmesinden, kendi zincirlerinden, önyargılarından, öğrenilmiş çaresizliğinden kurtulmasından bile çok daha zordur!”

Kulluktan kurtulup özgür vatandaş dahi olamamış halk

Makalesinde milleti kulluktan Atatürk’ün kurtardığını savunan Kongar, milli şef İnönü’ye de şu ifadelerle övgüler düzdü:

“Atatürk’ün tarihte eşi görülmemiş Bağımsız Cumhuriyet devriminden sonra:

Cumhuriyet’i Demokratik hedefine ulaştırarak taçlandırmak için...

İsmet İnönü de, Atatürk’ün kulluktan, kölelikten kurtarıp Cumhuriyet’in özgür vatandaşları yapmaya çalıştığı halkı, Demokratik Cumhuriyet’in Bağımsız, Demokratik Seçmenleri haline getirmek atılımına girişti.

Ne yazık ki, bu ikinci atılımdan yararlanmak isteyen eski rejimin egemenleri, toprak ağaları ve şeyhler, bırakınız Demokratik Seçmen olmayı, ekonomik ve sınıfsal gelişme tamamlanmadığı için henüz kulluktan kölelikten kurtulup tam anlamıyla özgür vatandaş dahi olamamış halkı istismar ederek iktidarı ele geçirdiler, o güzelim insanları aldatarak, yeniden, toprak ağalağına, şeyhliğe ve köle köylülüğe dayalı otoriter bir idare kurmaya kalktılar.”

Son söz: Oylar İmamoğlu’na

Kurtuluş Savaşı mücadelesi tek adam üzerinden bayraklaştırarak canıyla kanıyla vatanı savunmuş Müslüman milletin cefakar fertlerini yok sayan CHP zihniyetinin kalemşoruEmre Kongar, millete hakaret ettiği yazısının sonunda esas vermek istediği mesajı şu cümlelerle ifade etti:

“İstanbul seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu’nun mazbatası gasp edildiği için yapılacak olan 23 Haziran seçimleri, bu haksızlığa karşı hem Adalet’i, hem de Demokrasi’yi savunmak için Demokratlar tarafından bir kez daha kazanılmak zorundadır:

İster tatilde, ister işte olun...

İster İstanbul’da, ister İstanbul dışında olun...

Rehavete kapılmayın:

ADALET ADINA...

DEMOKRASİ ADINA...

VE ASIL, KENDİNİZE SAYGI ADINA...

BU PAZAR, SANDIK BAŞINA Gİ- DİN LÜTFEN!”