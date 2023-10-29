  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Acun Ilıcalı’dan şok itiraf! O gerçeği duyurdu, ağızlar bir karış açık kaldı

Az önce tüm dünyaya duyuruldu! Türkiye’den bomba teklif! 3 ülke güçlerini birleştiriyor

Google'ın hisseleri eridi: Teknoloji devi adeta çakıldı! Bilançoda şaşırtan görüntü, yeni bir kriz daha

Donanma tarihinin en büyük geçit töreni başladı! SOLOTÜRK'ten özel gösteri

Muhteşem görüntü! Binlerce TOGG kullanıcısı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde

Gazze'deki son bilanço açıklandı...

128 yıl sonra Pensilvanyalı yankesici mumya toprağa kavuşacak! Yok daha neler, serseme çeviren olay

Suudi Arabistan Bakanı harekete geçti: O bölgeyi ziyaret edecek dünyaya ilan ettiler! Bin Selman gidiyor!

Lukaşenko: Türkiye güvenilir ve gelecek vadeden bir ortak!

Çin'de bu kez hava yolu şirketlerinin karları artıyor: Çin resmen rekor kırdı! Dikkat çeken paylaşım
Gündem Cumhuriyet'in 100'üncü yılını sualtında kutladılar
Gündem

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını sualtında kutladılar

Yeniakit Publisher
2023-10-29 15:29:00 -
Cumhuriyet'in 100'üncü yılını sualtında kutladılar

Akdeniz Otizm ve Spor Kulübü Derneği ile Antalya Sualtı Derneği üyeleri, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dalış yapıp su altında Türk bayrağı açtı.

Akdeniz Otizm ve Spor Kulübü Derneği ile Antalya Sualtı Derneği üyeleri, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dalış yapıp su altında Türk bayrağı açtı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamalarına ortak olmak için dalış yaptı. Grup, yanlarına aldıkları Türk bayrağını suyun metrelerce altında açarak hatıra fotoğrafı çektirip, kutlamalarını ölümsüzleştirdi.

 
‘CUMHURİYET BAYRAMI’NDA DERİN MAVİLİKTE DENİZ KORTEJİ’
Dalış yapan Akdeniz Otizm ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, "Antalya Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Akdeniz'in derin maviliğinde deniz korteji gerçekleştirildi. Biz de bu korteje su altından destek verdik. Bu çok anlamlı günde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını şanlı bayrağımızı Akdeniz'in metrelerce altında dalgalandırmanın gururunu yaşadık" dedi.
Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran ise “Cumhuriyetimizin kuruluş ideallerine bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya Sualtı Derneği olarak, denizlerimizin korunması ve sürdürülebilirliği için su altında, şanlı bayrağımızı açtık" diye konuştu. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Erol

Allah akıl versin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23