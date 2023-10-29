Cumhuriyet'in 100'üncü yılını sualtında kutladılar

Akdeniz Otizm ve Spor Kulübü Derneği ile Antalya Sualtı Derneği üyeleri, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında dalış yapıp su altında Türk bayrağı açtı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı kutlamalarına ortak olmak için dalış yaptı. Grup, yanlarına aldıkları Türk bayrağını suyun metrelerce altında açarak hatıra fotoğrafı çektirip, kutlamalarını ölümsüzleştirdi.



‘CUMHURİYET BAYRAMI’NDA DERİN MAVİLİKTE DENİZ KORTEJİ’

Dalış yapan Akdeniz Otizm ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, "Antalya Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Akdeniz'in derin maviliğinde deniz korteji gerçekleştirildi. Biz de bu korteje su altından destek verdik. Bu çok anlamlı günde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını şanlı bayrağımızı Akdeniz'in metrelerce altında dalgalandırmanın gururunu yaşadık" dedi.

Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran ise “Cumhuriyetimizin kuruluş ideallerine bir adım daha yaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya Sualtı Derneği olarak, denizlerimizin korunması ve sürdürülebilirliği için su altında, şanlı bayrağımızı açtık" diye konuştu.

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