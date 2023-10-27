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Ekonomi Cumhuriyetin 100’üncü yılında anlamlı etkinlik! 100. Yıl Togg Konvoyu!
Ekonomi

Cumhuriyetin 100’üncü yılında anlamlı etkinlik! 100. Yıl Togg Konvoyu!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 16:58:00 -
Cumhuriyetin 100’üncü yılında anlamlı etkinlik! 100. Yıl Togg Konvoyu!

Togg T10X kullanıcıları, Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamak amacıyla, 29 Ekim Pazar günü ‘100. Yıl Togg Konvoyu’nda buluşarak hep birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçecek.

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel çok anlamlı bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. 29 Ekim Pazar günü tüm Togg T10X kullanıcıları bir araya gelerek ‘100. Yıl Togg Konvoyu’ oluşturacak ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü hep birlikte geçecek. 

29 Ekim Pazar günü saat 13.45’te Yavuz Sultan Selim Köprüsü Avrupa Yakası tarafında buluşacak olan T10X’ler, konvoy oluşturarak saat 14.30’da Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamak için köprüyü geçecekler. 

Gün boyunca ücretsiz şarj  

Togg, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel olarak 29 Ekim’de gün boyunca, tüm elektrikli araçlara Trugo istasyonlarında ücretsiz şarj hakkı sunacak.  Ücretsiz şarj hakkından faydalanmak isteyenler, Togg’un kullanıcı deneyimi platformu Trumore mobil ve Trugo mobil uygulamasını indirmesi gerekiyor.

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