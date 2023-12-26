Cumhuriyeti ‘kuran' değil 'vuran' parti... Yavaş'ın başdanışmanından CHP'ye sert sözler

Terör örgütü PKK'nın Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlediği hain saldırı sorası 12 Mehmetçik şehit düştü.

TBMM'de PKK terörünü kınamaya ilişkin hazırlanan ortak bildiriye terör sevici DEM Parti ve CHP imza atmadı.

Mansur Yavaş'ın 2015 yılından beri yanında olan ancak ekim ayında görevden aldığı başdanışmanı Servet Avcı, CHP'nin terör sevici DEM Parti ile olan ortak tutumuna tepki gösterdi.

Avcı, köşe yazsısında CHP'ye ilişkin "Cumhuriyeti 'kuran' parti artık cumhuriyeti 'vuran' parti oldu" sözlerini kullandı.

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"CHP'nin ortak bildiriye imza atmayıp, kendi hazırladığı 'gecikmeli' bildiride PKK'nın adını zikretmemesi tesadüf değildir" diyen Servet Avcı, yazsısında şu sözlere yer verdi:

İsimlerini verdiğimiz PKK/HDP sempatizanı, Aposever kişilerin ülkenin değişik illerinden milletvekili yapılarak CHP sıralarından Meclis'e sokulması ve parti içinde 'nöbetçi HDP' oluşturulması tesadüf değildir.

Altını defalarca çizdik: Cumhuriyeti 'kuran' parti, artık cumhuriyeti 'vuran' parti olma yolunda ilerliyor ve bu yürüyüş, Ortadoğu'yu da yeniden şekillendirmek isteyen küresel iraden elinde, millî devleti tahrip edecek planlı bir yürüyüştür!