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Medya Cumhuriyet'e şeriat geldi!
Medya

Cumhuriyet'e şeriat geldi!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 11:12:00 -
Cumhuriyet'e şeriat geldi!

AK Parti iktidarının, İslamcı politikalarla Türkiye’yi Endonezya, Malezya gibi ülkeler haline getirmek istediğini söyleyip yıllardır kara propaganda yapan Cumhuriyet, Endonezya büyükelçisiyle görüştü…

 yeniakit.com.tr 

20 yıldır AK Parti iktidarını lekelemek için saçma sapan yalanlarla hükümeti hedef alan, bu uğurda şehit katillerini bile haber yapıp terörist güzellemesi yapmaktan imtina etmeyen Cumhuriyet gazetesi, yine kendi söylemleriyle çelişerek alay konusu oldu.

Cumhuriyet, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ile görüştü. Görüşme, Cumhuriyet’in İstanbul ofisinde gerçekleştirildi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ve Haber Müdürü Can Uğur ile görüşen büyükelçi, iki ülke halkının kültürel olarak birbirini daha yakından tanıması gerektiğin ticari ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.


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Söz konusu toplantının ardından Cumhuriyet gazetesi yine alay konusu oldu. Yıllardır AK Parti’nin Türkiye’ye şeriat getireceğini söyleyerek, “Erdoğan Türkiye’yi Malezya, Endonezya gibi yapacak” diyen Cumhuriyet için, “Seküler gazeteye şeriat geldi” yorumları yapıldı.

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Yorumlar

Yakut

Yenimi anladınız? Emperyalist zihniyete sahip spor mafyaları önlerinde ki sihirli degneği, bir başkasına, hele hele Türkiye 'ye kaptirirlarmı? Üc kuruş para ugruna harcandı. Bu kadar..' Turk Milliler Avrupada her ciktigi mac'ta 8 tane yer, milyar dolarlari birakarak, yere bakarak donerler.

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

SİZLER HALA BU KAFAYLA** CHP PARTİSİ BİR İNGİLİZ KURULUŞU VE BUNUN BORAZANLIĞINI YAPAN CUMHURİYET GAZETESİ OLDUĞUNU DEMEDİKÇE VAY BU TÜRKİYENİN HALİNE,,, SİZLER HALA PKK ,YPG,DAİŞ GİBİ ÖRGÜTLERE ,, AMERİKANIN PARALI ASKERLERİ DEMEDİKÇE VAY BU TÜRKİYENİN HALİNE,,,,, SİZLER ÇALIN DAVULU ,,HAİNLERDE BORAZANINI ÇAŞSIN,,, OKUYUN ARAŞTIRIN,,,ZATEN OKUYAN BİR TOPLUN DEĞİLİZ,,,
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