Cumhuriyet'e şeriat geldi!

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20 yıldır AK Parti iktidarını lekelemek için saçma sapan yalanlarla hükümeti hedef alan, bu uğurda şehit katillerini bile haber yapıp terörist güzellemesi yapmaktan imtina etmeyen Cumhuriyet gazetesi, yine kendi söylemleriyle çelişerek alay konusu oldu.

Cumhuriyet, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ile görüştü. Görüşme, Cumhuriyet’in İstanbul ofisinde gerçekleştirildi.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen, Genel Yayın Koordinatörü Hakan Akarsu ve Haber Müdürü Can Uğur ile görüşen büyükelçi, iki ülke halkının kültürel olarak birbirini daha yakından tanıması gerektiğin ticari ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.



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Söz konusu toplantının ardından Cumhuriyet gazetesi yine alay konusu oldu. Yıllardır AK Parti’nin Türkiye’ye şeriat getireceğini söyleyerek, “Erdoğan Türkiye’yi Malezya, Endonezya gibi yapacak” diyen Cumhuriyet için, “Seküler gazeteye şeriat geldi” yorumları yapıldı.