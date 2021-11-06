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Gündem Cumhuriyetçiler "baldız"a taktı
Gündem

Cumhuriyetçiler "baldız"a taktı

Daha önce, Diyanet’in "Baldızla zina, nikâhı düşürmez" fetvası verdiği yönünde iftira atan Cumhuriyet gazetesi, bu defa da “Eş öldüyse eniştenin beklemesine gerek yok” temalı iğrenç bir haber yapıp kendi fantezi dünyasını açık etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 13:07:00 - 2021-11-06 13:20:28
Cumhuriyetçiler "baldız"a taktı

yeniakit.com.tr

Din düşmanlarının, vatandaşlar tarafından sorulan sorulara İslam'ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren Diyanet’e olan kini bitmek bilmiyor… Daha önce, Allah'ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günah olan zina ile ilgili Diyanet’in ‘Baldızla zina, nikâhı düşürmez’ fetvası verdiği yönünde iftira atan Cumhuriyet gazetesi, yine tıynetinin gereğini yerine getirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gerekli cevabı almasına karşın şirretliğini sürdüren paçavra, bu defa da “Eş öldüyse eniştenin beklemesine gerek yok” başlıklı iğrenç bir haber yapıp edepsizlikte sınır tanımadığını gösterdi. 

Zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar

Kendi zihin dünyasındaki çarpıklıkları İslam’a mal etmeye çalışan söz konusu paçavra, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından hazırlanan “Fetvalar” kitabının üçüncü baskısında “baldızla evlenilip evlenilemeyeceği” ve “enişte ile baldız arasındaki mahremiyetin ölçüsünün ne olacağı” konusunu işine geldiği gibi cımbızlayarak zihinleri bulandırmaya çalıştı. 

Resmen algı operasyonu

Algı operasyonu konusunda usta olan Cumhuriyet, “Kişi, karısını boşadıktan veya karısının ölümünden sonra baldızıyla evlenebilir mi” sorusuna “Hadislere göre iki kız kardeş ile aynı anda evlenmek haramdır. Eşin hala ve teyzesi gibi yakınları da baldız gibi değerlendirilmektedir. Fakat kişi, karısının ölümü veya onu boşaması halinde karısının kız kardeşi, teyzesi ya da halası ile evlenebilir. Nikâh için boşadığı karısının iddet müddetinin (bekleme süresi) bitmesini beklemesi gerekir. Onun iddeti bittiği andan itibaren baldızı ile evlenebilir. Eşinin vefatı durumunda ise herhangi bir süre beklemesine gerek olmaksızın baldızı ile evlenmesinde dini hükümler açısından bir sakınca yoktur” şeklinde bir cevabın verildiği fetvayı “Eş öldüyse eniştenin beklemesine gerek yok” gibi çirkin bir imayla özetleyip okuyucularına aktarmaktan çekinmedi. 

İğrenç fantezilerini dışa vurdular 

Cumhuriyet, “Bini aşkın fetvanın bulunduğu kitapta ‘enişte-baldız’ temalı üç fetva olması dikkat çekti” cümleleriyle de sefih hayatlarındaki sapkın fantezileri dışa vurmuş oldu. 

 

 

 

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