Cumhuriyet yazarı Kılıçdaroğlu ve Akşener’i topa tuttu! Babacan’a ses çıkartmayacak mısınız?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Doster, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ali Babacan sessizliğini sert bir dille eleştirerek, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan ve Babacan'ın geçen haftaki "Vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koyma" çıkışını ele aldı.

CHP'nin içinde de Babacan gibi düşünen isimler olduğunu söyleyen Doster, CHP'nin üst yönetiminden ve Türkçü, milliyetçi geçinen İYİ Parti'den bu çıkışa neden tepki gelmediğini sordu. Muhalefet milletvekillerinin tepki vermemesini seçim öncesi genel başkanlarla ters düşmemek ve yeniden seçilmek hedefli olduğunu ifade eden Doster, parti örgütlerinin sessiz kalmasına ise anlam veremediğini belirtti.

AKŞENER 'AHMAKLIK' DEMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Doster, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in 'Aman altılı masa dağılmasın' endişesiyle partilerinin elini kolunu bağladığını belirterek "CHP ve İYİ Parti’nin yönetimleri, “Aman 6’lı masa dağılmasın” diyorlar da Babacan, “Birkaç ay sonra seçim var. CHP listelerinde yer alabilirim. CHP tabanından oy isteyebilirim. CHP’lileri kızdırmayayım” kaygısı taşımıyor mu? Bu cesareti kimden alıyor? Montrö konusunda çok haklı ve isabetli hassasiyetlerini kamuoyuyla paylaşan 104 amiralin bildirisi için “zevzeklik” diyen Akşener, Babacan’ın bu saçma sözleri için, son haftaların moda sözcüğüyle “ahmaklık” demeyi düşünüyor mu?" dedi.

UMUT VE GÜVEN VEREMİYORLAR

Cumhuriyet yazarı, bu sessizlik ve suskunluk sonucu gereken tepkinin gereken zamanda verilmemesi nedeniyle muhalefetin inandırıcı olmadığını söyleyerek, "Umut ve güven vermiyorlar. O nedenle sürekli yalpalıyorlar." ifadelerini kullandı.