  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunun adı darbe!

EYT'liler yüzde 30 zam alacak mı? İşte milyonların merak ettiği sorunun cevabı...

Kurtlar Vadisi'ne Teşkilat'tan öyle bir isim geliyor ki... İsmi duyanlar kulaklarına inanamadı

Cübbeli Ahmet Hoca'dan olay açıklama: Bu duayı okuyanlar evinde altın dolu küp buldu, yastıkların altında...

AK Parti'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

'128 milyar dolar nerede?'kara propagandasının yapıldığı dönemde hangi lider yüklü miktarda döviz aldı? CHP'li Sevigen o ismi açıkladı!

Bak sen şu Alman bakanın yaptığına! Oğlunu askeri helikopterle tatile götürdü

Bölgeden petrol fışkırdı! Köylüler şaşkın: Buğday ekiyorduk, petrol çıkmaya başladı

Almanya çıldırdı! Teröristleri öğretmen yapacak

7 Ocak 2002: Mutasavvuf Ahmed Şevki Ergin'in vefatı
Gündem Cumhuriyet yazarı Kılıçdaroğlu ve Akşener’i topa tuttu! Babacan’a ses çıkartmayacak mısınız?
Gündem

Cumhuriyet yazarı Kılıçdaroğlu ve Akşener’i topa tuttu! Babacan’a ses çıkartmayacak mısınız?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Doster, Ali Babacan'ın "Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koyma" çıkışına tepki göstermeyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'i yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 13:29:00 -
Cumhuriyet yazarı Kılıçdaroğlu ve Akşener’i topa tuttu! Babacan’a ses çıkartmayacak mısınız?

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Doster, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Ali Babacan sessizliğini sert bir dille eleştirerek, DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan ve Babacan'ın geçen haftaki "Vatandaşlık tanımını değiştirmek ve Kürtçe'yi anadil olarak anayasaya koyma" çıkışını ele aldı.

CHP'nin içinde de Babacan gibi düşünen isimler olduğunu söyleyen Doster, CHP'nin üst yönetiminden ve Türkçü, milliyetçi geçinen İYİ Parti'den bu çıkışa neden tepki gelmediğini sordu. Muhalefet milletvekillerinin tepki vermemesini seçim öncesi genel başkanlarla ters düşmemek ve yeniden seçilmek hedefli olduğunu ifade eden Doster, parti örgütlerinin sessiz kalmasına ise anlam veremediğini belirtti.

AKŞENER 'AHMAKLIK' DEMEYİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Doster, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in 'Aman altılı masa dağılmasın' endişesiyle partilerinin elini kolunu bağladığını belirterek "CHP ve İYİ Parti’nin yönetimleri, “Aman 6’lı masa dağılmasın” diyorlar da Babacan, “Birkaç ay sonra seçim var. CHP listelerinde yer alabilirim. CHP tabanından oy isteyebilirim. CHP’lileri kızdırmayayım” kaygısı taşımıyor mu? Bu cesareti kimden alıyor? Montrö konusunda çok haklı ve isabetli hassasiyetlerini kamuoyuyla paylaşan 104 amiralin bildirisi için “zevzeklik” diyen Akşener, Babacan’ın bu saçma sözleri için, son haftaların moda sözcüğüyle “ahmaklık” demeyi düşünüyor mu?" dedi.

UMUT VE GÜVEN VEREMİYORLAR

Cumhuriyet yazarı, bu sessizlik ve suskunluk sonucu gereken tepkinin gereken zamanda verilmemesi nedeniyle muhalefetin inandırıcı olmadığını söyleyerek, "Umut ve güven vermiyorlar. O nedenle sürekli yalpalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23