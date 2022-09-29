Cumhuriyet yazarlarından İslam'a 'topyekun' saldırı! 'Utanç verici'

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İran'da başörtüsü nedeniyle işkence edilerek öldürüldüğü iddia edilirken polis karakolunda verilen eğitim için gittiği seminerde kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldığı ortaya çıkan Mahsa Amini üzerinden başlayan olaylar şeriat karşıtı yürüyüşlere dönüştü. Bazı kadınların alkışlar eşliğinde dans ederek başörtüsünü yaktığı görüntülerle büyük bir algı operasyonuna evrilen protestolar laikçiler tarafından da destek buldu.

İslam düşmanlarının bir araya gelerek adeta mesken tuttuğu Cumhuriyet’te yazı karalayan Yazgülü Aldoğan da bunlardan biri oldu. Genç kızları fuhşa çağıran Mine Söğüt ve Müslümanlara ‘yobaz’ deyip ‘katil’ gösteren Zülal Kalkandelen’in ardından Aldoğan da İran’daki protestolar üzerinden İslamiyet’i hedef aldı.

‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ hadis-i şerifi ile kadını şereflendiren İslam’da ‘kadınların ikinci sınıf yaratık’ olduğu iftirasını atan Aldoğan, Allah’ın kanunları denilen şeriatın, kadınları insan yerine koymadığını iddia etti.

Peçeli kadınlar için çirkin sözler: Utanç verici

Aldoğan İslam’a olan düşmanlığını şu sözlerle ifade etti:

Özellikle de İslamiyet'te kadınlar ikinci sınıf yaratık. Şeriat geçerli olduğu zaman, kadın insan yerine konulmuyor. İşte İran, işte Afganistan, işte Suud, Yemen, hangisini sayalım? Türkiye Arap turizmine açıldığından beri, peçeli kadınlar dolaşıyor sokaklarda. Yemek yiyebilmek için peçelerini yavaşça kaldırıyorlar. Utanç verici.

Laikçilerin pisliğini İslam'a yıktı!

Kadın haklarının Kur’an ve hadis-i şeriflerle sabit olmasına karşın İslam'ın kadını aşağıladığını ileri süren Aldoğan, alkol içip kadın döven, karısının vücudunu teşhir etmesinden keyiflenerek çıplaklığıyla övünen laikçi çevrelerin rezil yaşantısını İslam'a yıkmaya çalışarak şunları söyledi:

Mesele kadınların saçlarını örtmeleri değil. Görünmez olmaları isteniyor! Kadın görünmeyecek. Kadın gülmeyecek. Kadın dans etmeyecek. Kadın çalışmayacak. Kadın kendisi hakkında karar vermeyecek. Kadının sesi çıkmayacak, şarkı söylemeyecek. Kadın dövülebilir, kadın satılabilir, kadın öldürülebilir! Bunu mu kabul edelim istiyorsunuz?

İslam'a düşmanlığıyla bilinen Yazgülü Aldoğan daha önce de 'APO'ya duacıyız' şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.