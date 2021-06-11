Cumhuriyet ve Portakal'ı Erbakan’ın efsane cevabı ile tokatladılar!

Tüm dünyanın konuştuğu ve devletlerin satın almak için sıraya girdiği Türk İHA/SİHA’ları için geçmişte “İHA projeleri desteklenirse Türkiye lider ülkelerden biri olur” dendiğinde dalga geçenler, şimdi de Türkiye’nin uçan araç hedefini küçümsedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın "Sadece elektrikli araçlarda artık biz de varız diyen bir Türkiye’nin ötesinde bir sonraki aşamaya yaptığımız yatırımlar var. Uçan araçlara geldiğimizde artık dünya liderliğine oynayacak bir Türkiye göreceksiniz" sözleri muhalif medya ve isimler tarafından alay konusu yapıldı.

Solaklar alaya aldı

Fuat Oktay’ın bu sözleri, muhalif medya kuruluşları ve isimler tarafından alaya alındı. Cumhuriyet gazetesi, Oktay’ın sözlerine yer vererek “Cumhurbaşkanı yardımcısı uçtu” ifadesini kullanmıştı.

Eski FOX TV sunucusu Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Akşam akşam" notuyla gülme emojisine yer vererek uçan araba projesiyle dalga geçmişti.

Erbakan’ın sözleri ile cevap verdiler

Sosyal medyada çok sayıda kişi Cumhuriyet gazetesi ve Portakal’a tepki göstererek eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın Bülent Ecevit’e Meclis’te verdiği unutulmaz yanıtın videosunu paylaştı. Ecevit, “Yüz bin motor üreten fabrika kuracağız” diyen Necmettin Erbakan’ı hayalcilikle suçlamıştı. Dün kendisini hayalcilikle suçlayanlara bugün de Fuat Oktay’a “uçtu” diyenlere efsane bir cevap veren Erbakan, “Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz” demişti.