Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, AA muhabir ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışından çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki karelere oy verdi.

Haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdahale" isimli fotoğrafına oy veren Yıldız, yaşam kategorisinde Ali İhsan Öztürk'ün "Gün batımında çiftçiler", spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafları için oy kullandı.

Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Yıldız, "Anadolu Ajansımızın her yıl geleneksel olarak yaptığı, yılın fotoğrafları oylamasına katıldık. Üç kategoride çok güzel fotoğraflar var. Arkadaşlarımız çok güzel fotoğraflar yakalamışlar. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Önemli bir çalışma, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.