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Medya Cumhuriyet tükürdüğünü doya doya yaladı! Nazım Hikmet dün gömüldü, bugün övüldü
Medya

Cumhuriyet tükürdüğünü doya doya yaladı! Nazım Hikmet dün gömüldü, bugün övüldü

Dönme rekoru kıran Cumhuriyet, geçmişte “Yüzüne tükürmeniz için fotoğrafını yayınlıyoruz” dediği Nazım Hikmet için bugün, “O kadar büyük bir kalbi vardı ki…” başlıklı bir haber yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 16:46:00 - 2021-01-15 16:47:34
Cumhuriyet tükürdüğünü doya doya yaladı! Nazım Hikmet dün gömüldü, bugün övüldü

 yeniakit.com.tr 

Komünist şair Nazım Hikmet’in 119’uncu doğum günü olması nedeniyle solcular ve yandaşları peş peşe açıklamalar yaptı. Solcu ve sola çeken medya organları da Nazım Hikmet hakkında çeşitli yayınlara imza attı.

Bu yayınlardan en dikkat çekeni ise, ulusalcı geçinip bir dönem Nazım Hikmet’i hedef gösteren, hakaretvari yayınlarla Komünist şairi sürekli gündemde tutan Cumhuriyet oldu.

Cumhuriyet gazetesi, Nazım Hikmet hakkındaki bir oyunun haberini yaparak, “Nazım Hikmet'in doğun günü. O kadar büyük bir kalbi vardı ki” başlığını attı.

“Yüzüne tükürün” manşetleri unutulmadı

Aynı Cumhuriyet, yıllar önce Nazım Hikmet için hakaret içerikli haberler yayınlıyordu. Bir haberinde Cumhuriyet, “Bu tavsiye ‘resmini teksir ettirip dağıt ki millet doya doya yüzüne tükürsün’ mealindedir. Biz de yukarıdaki resmi Nazım hesabına aynı gaye ile basmış bulunuyoruz” diye yazmıştı.

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