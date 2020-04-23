Cumhuriyet paçavrası şimdi de Buket Aydın'ı hedef aldı

yeniakit.com.tr Geçtiğimiz günlerde yalan haberlerle İletişim Başkanı Fahrettin Altun’u hedef alan, Cumhuriyet paçavrası, birinci sayfasından “Boğaz’da kaçak var” başlığıyla yayınladığı haberde İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un adres bilgilerine yer verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan soruşturma başlattı.

CHP'liler Altun'un evini fotoğraflarken yakalandı

Ardından, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken polislere yakalandı.

Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın evlerini fotoğraflarken yakalandığını belirterek tepki gösterdi.

"Ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum"

Fatmanur Altun Twitter'dan, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm." ifadelerini kullanmıştı.

Buket Aydın'dan tepki: Evde nasıl rahat edecekler şimdi

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın ise Fatmanur Altun'un tweetini paylaşarak "Bu yazdıklarımın siyaset ile alakası yok. Kocası evde değil; Cumhurbaşkanı ile görevde. Çocukları ile evde tek bir kadın. Bu yapılanı bana kimse açıklayamaz. Kınıyorum! Evde nasıl rahat edecekler şimdi. @fatmanuraltun Fatmanur hanım isterseniz gelin bana kapım sonuna kadar açık." diye yazdı.

Cumhuriyet, Buket Aydın'ı hedef aldı

Yaşananların ardından Cumhuriyet paçavrası, "Buket Aydın'dan dayanışma dersleri!" başlığını attığı haberinde, Aydın'ın, Doğan Holding’e ait medya organlarının Aydın Doğan’dan Demirören Ailesi’ne geçmesiyle, kısa süre sonra NTV'den Kanal D’ye geçtiğini belirtti.

Cumhuriyet, Aydın'ın, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde sunduğu programa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiğini, Kılıçdaroğlu'nun “İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Mersin’i kesinlikle kazanacağınız” sözleri üzerine kahkaha attığını, Aydın'ın kahkahasının sosyal medyada tepki topladığını yazdı.