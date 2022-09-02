Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden Disney Plus'a LGBT tepkisi! 'Bu yapılan çocuk istismarı değil de nedir?'

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Eşcinsel sapkınlığın propagandasını yürüteceklerini açık açık duyuran Disney Plus'a, Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden sert tepki geldi.

Disney Plus tarafından yapılan açıklamada, yapımlarındaki karakterlerin en az yarısının LGBT'li sapkınlardan oluşacağı duyuruldu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği'nden çok sert açıklama!

Kanala sert tepki gösteren Cumhuriyet Kadınları Derneği, LGBT lobisine savaş açtığını belirtti.

"Derneğimizin başarıyla yürüttüğü Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi kampanyasında, çocuk ve gençlerimize yönelik emperyalist Batı’nın yozlaşmış kültürel saldırısına dikkatlerinizi çekmekteyiz." denilen açıklamada, "Batı hegemonyasının milli devletlerin halkları üzerindeki oyunları, uyuşturucu kullanımını özendirmekle sınırlı değildir. İnsanı, kendinden ve tüm değerlerinden uzaklaştırarak sistemin 'kafasız' kölesi haline getirmeyi amaçlayan bu saldırı, çocuklarımızı 'cinsiyetleri' üzerinden de hedefe almıştır. Eşcinsellik veya küreselleşme çağındaki adıyla LGBTIQA+ (ve aklımızın almayacağı yığınla sapkınlık) hareketi, yeni nesilleri tehdit eden emperyalist bir saldırıdır." ifadeleri kullanıldı.

"Soruyoruz… Çocukların cinsiyetiyle oynamak insan hakkı olabilir mi, özgürlük olabilir mi? Bu yapılan çocuk istismarı değil de nedir?" diye sorulan açıklama, şöyle devam etti:

Bu sorulara doğru cevap vermek için orta düzeyde zekâ bile fazla gelir.

LGBT hareketinin amacı bellidir… Cinsiyetinden başlayarak kendine yabancılaşmış, ailesine, toplumuna, milletine yabancılaşmış, değerleri alt üst olmuş, mutsuz ve uyuşmuş nesiller yaratarak milli devletleri ufalamak ve emperyalist hegemonyayı sürdürmek.

Türk Milleti çocuklarını LGBT saldırısına yedirmeyecektir. Bölücü terör örgütü PKK’dan evlatlarımızı aldığımız, teröristlerin yeni eleman devşirmelerinin önünü kestiğimiz gibi; uyuşturucuya karşı emniyet güçlerimizle, narkotik birimlerimizin eğitimleriyle ve annelerimizi harekete geçirerek mücadele ettiğimiz gibi, LGBT hareketine de direniyoruz, kapımızı yüzlerine kapıyoruz.